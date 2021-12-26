اعملي كيك الشاي اللذيذة والمفضل لأطفالنا بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات الحلويات

كيك الشاي من أحلي المخبوزات اللذيذة والمفضلة لدي الجميع وخاصتا الكبار والصغار يعشقونها وهي من الحلويات المشهورة والمنتشرة، ولها عدة طرق وأصناف وأشكال مختلفة وعديدة، ويعتبر الكيك من أشهر الحلويات في الوطن العربي وخاصة في مصر، وهي مفيدة جدا وتساعد في بناء صحة وجسم الأطفال ولها قيمة غذائية عالية، وكما يوجد غالبية مكونات كيكة الشاي ألذيذ في أي منزل، وهي تعتبر من أرخص وأقل تكلفة وأحلي والذ من الموجودة في المحلات، كما أنها صحية ومفيدة ومغذية لأفراد الأسرة كما تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحراريةالعالية، ويجب عليكي أن تتبعي طريقتنا المميزة لعمل كيكة الشاي اللذيذ بطعم رائع ومكوناتها البسيطة والسهلة.

أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات كمية حسب الرغبة.

قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.

نقون باحتضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقدمينها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي، أو النسكافية.

افضل طريقة لعمل كيكة الشاي ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير