أفضل أنواع الكولاجين معلومات لازم تعرفها قبل الشراء لبشرة جميلة رائعة

أفضل أنواع الكولاجين ، عندما تصبح البشرة باهتة وضعيفة ومليئة بالخطوط الرفيعة أو العميقة أو مترهلة، يصرح الطبيب أن السبب وراء كل تلك المشاكل هو عدم حصول البشرة على الكولاجين الكافي، حتى عندما يصبح الشعر هشًا أيضًا يرجع السبب لاحتياج الشعر للكولاجين، وفي تلك الحالة يوصي خبراء العناية بالبشرة والشعر بضرورة الحصول على كولاجين حتى يساعد في القضاء على تلك المشاكل تمامًا، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم أفضل أنواع الكولاجين التي يمكن استخدامها وفوائده العظيمة التي لا تعد ولا تُحصى.

أفضل أنواع الكولاجين

مبدئيًا يجب العلم أن فوائد الكولاجين لا تقتصر فقط على تعزيز صحة البشرة والشعر، بل أيضًا يعتبر من أهم المكونات الطبيعية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز الصحة بوجه عام، وقبل أن نوضح أفضل أنواع الكولاجين يجب أن نوصي بزيارة الطبيب لاستشارته في اختيار أفضل نوع لاستخدامه والحصول منه على أفضل نتيجة، وللعلم أنه يتوفر حقن، كريمات الكولاجين ولكن تلك هي الأفضل:-

يتوفر الآن مجموعة كبيرة من المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين على شكل أقراص أو حبوب.

متوفرة في جميع المتاجر الالكترونية، وأيضًا في الصيدليات، أثبتت الدراسات أنها تساعد بشكل كبير على تعزيز إفراز الكولاجين، وتعزيز صحة البشرة وإزالة التجاعيد والترهل، بل إنها أيضًا تعزز الصحة.

أولًا: مكملات الكولاجين

يتوفر أنواع مختلفة من بودرة الكولاجين البقري، البحري، وتتوفر أيضًا البودرة على شكل كبسول أو مسحوق.

وتعد من أفضل الأنواع التي يمكن الاعتماد عليها لإمداد الشعر والبشرة، وأيضًا الصحة، لأنها تحتوي على فيتامين سي، حمض الهيالورونيك.

ويتم تناول بودرة الكولاجين عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين من بودرة الكولاجين + كوب من الماء أو الشاي أو القهوة أو العصير.

ثانيًا: بودرة الكولاجين

في حالة الرغبة للحصول على نتيجة سريعة والتخلص من كل علامات التجاعيد والخطوط الرفيعة والعميقة.

يفضل دومًا خبراء العناية بالبشرة.

تطبيق الكولاجين الموضعي الذي قد يتوفر على شكل سيروم، أو كريم موضعي.

مما يعمل على تعزيز صحة البشرة، وإخفاء كل علامات التقدم في العمر.

ثالثًا: الكولاجين الموضعيفوائد الكولاجين

الكولاجين نوعًا من أنواع البروتين الموجود في أنسجة الجسم، فقدان الجسم له يتسبب في ظهور بعض المشاكل التي قد تعاني منها النساء بشكلً شائع، وللعلم يتوفر ما يزيد عن 16 نوعًا من الكولاجين في جسم الإنسان مثل:-