تجربتي في تبييض الابط بمنتجات طبيعية لبشرة فاتحة رائعة في اسرع وقت

تجربتي في تبييض الابط ؛ مشكلة اسمرار الابط من المشاكل التي قد دومًا تبحث لإيجاد حلًا لها، لأني في السابق لم أعاني منها مطلقًا ولكن بسبب إتباع بعض العادات السيئة أصبحت أعاني من تلك المشكلة، ولكن استطاعت التغلب عليها لأني استخدمت بعض من الوصفات الطبيعية التي جعلتني أحظى بمنطقة صافية بدون اسمرار، فاتحة، بيضاء مثل بياض الثلج.

تجربتي في تبييض الابط

ومن خلالنا اليوم سأقدم لكِ سيدتي أفضل الطرق لتبييض منطقة الابط من خلال تجربتي الناجحة في تبييض الابط:-

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تدمير المناطق السمراء عن طريق وضع السكر مع زيت الزيتون وفرك منطقة تحت الابط.

ويفضل استخدام السكر البني الخشن.

تفرك المنطقة جيدًا للتخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة.

تترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء الدافئ.

يتم تكرار الخطوات مرتين بالأسبوع.

طريقة تفتيح الابط بزيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من الزبادي + ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص + ملعقة كبيرة من عصير الليمون + ملعقة صغيرة من الكركم.

اخلطي كل المكونات معًا ثم طبقيها تحت الابط وتركها لمدة نصف ساعة.

تشطف بالماء البارد ثم تطبق الخطوات كل يوم ولمدة أسبوعين للتخلص التام من الاسمرار.

طريقة تفتيح الابط بالزبادي

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز + ملعقة كبيرة من الأفوكادو المهروس + نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون يتم تخفيفه بالماء.

اخلطي كل المكونات معًا جيدًا حتى يصبح القوام كثيف ثم أضيفي القليل من ماء الورد مع الخلط.

ثم تطبق على المنطقة وتفرك بحرص ويترك لمدة 20 دقيقة.

اشطفي بالماء الفاتر ثم كرريها مرتين بالأسبوع.

طريقة تفتيح الابط بالأفوكادو

تفتيح الابط بالنشا

أصبح النشاء من أفضل الطرق التي تساهم في تفتيح المنطقة، وإزالة الاسمرار والتخلص من طبقات الجلد الميت، ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة مثل:-

ملعقة كبيرة من النشا + ملعقة كبيرة من صودا الخبز +ملعقة صغيرة عصير الخيار.

اخلطي كل المكونات معًا وطبقيها على المنطقة، وتركها حتى تجف تمامًا.

اشطفيه بالماء الفاتر و كرريها لمدة ثلاثة مرات بالأسبوع.

أو عن طريق رش القليل من النشا على منطقة تحت الابط.

ثم فرك المنطقة بنصف ثمرة من الليمون بحركات دائرية.

الحناء لتبييض الابط

الحناء تستخدم بشكل رئيسي في تمير الاسمرار، لذا يمكن استخدامها أيضًا في تبييض الابط بأكثر من طريقة مثل:-

خلط القليل من الحنة مع الماء أو ماء الورد، حتى تصبح مثل العجينة الملساء وتطبق على المنطقة حتى تجف تمامًا.

ثم شطف المنطقة وترطيبها بزيت الزيتون، وتكرر الخطوات مرتين بالأسبوع.

في حالة استخدام أيً من الوصفات السابقة يجب تطبيق كريم مرطب أو ترطيبها بزيت طبيعي أو باستخدام جل الصبار للحفاظ على ترطيبها وتسريع تبييضها.

” وفي الختام فأن تجربتي الناجحة في تبييض الابط تنحصر في استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنظيف المنطقة تمامًا من الرواسب، خلايا الجلد الميت، وبهذا سيتم التخلص من الطبقة الخارجية السوداء، وبهذا ستصبح المنطقة نظيفة بيضاء كالثلج وبدون آثار جانبية”.