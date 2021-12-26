تجربتي مع نزول الرحم وطرق العلاج طبيعيًا بالخطوات والتفاصيل

تجربتي مع نزول الرحم ؛ في بداية الإصابة بهبوط الرحم أو نزوله لم أعاني من أي أعراض، بعد ذلك شعرت ببعض الأعراض التي جعلتني أشعر بالانزعاج والقلق عن أسباب ظهورها، فقط أثير الشك على أني أعاني من مشاكل صحية أخرى، وهذا ما جعلني استشير الطبيب الذي أكد على إصابتي بهبوط الرحم.

تجربتي مع نزول الرحم

وفي خلال السطور القليلة القادمة سأقدم لكِ تجربتي مع نزول الرحم وكيف استطاعت التغلب على تلك المشكلة، الأعراض والأسباب حتى تكوني على دراية تامة بها.

علاج نزول الرحم

صرح الأطباء أن مشكلة تدلي الرحم ليست تحتاج لعلاج محدد، ولكن يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب لتحديد العلاج المناسب حسب الحالة، لأن في بعض الحالات قد يحتاج الأمر للتدخل الجراحي مثل:-

تعليق الرحم (الرحم المعلق)

عن طريق إعادة الرحم لوضعه الطبيعي، بشد الأربطة الخاصة بالحوض.

استئصال الرحم (إزالة الرحم بالكامل)

تعتبر من أكثر الطرق التي تقضي تمامًا على نزول الرحم، ولكن لن تكون فعالة للنساء الراغبة في الإنجاب هي مناسبة فقط لمن تخطت سن الـ 50 عامًا فيما فوق.

ومن أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على علاج نزول الرحم هي استخدام الاستروجين المهبلي الذي يعمل على تدعيم أنسجة المهبل، ويعمل على تقويتها.

مما يؤثر بشكل إيجابي على إعادة الرحم لمكانه الطبيعي.

استخدم الجهاز المطاط البلاستيكي والذي يعمل على تدعيم عضلات الرحم.

ولكن يجب أن يتم العناية بها وتنظيفها بإحكام، والقيام بإزالتها قبل ممارسة العلاقة الزوجية.

علاج هبوط الرحم طبيعيًا

إذا كانت مرحلة هبوط الرحم قليلة، يمكن علاجه طبيعيًا، عن طريق إتباع بعض الطرق التي قد يصفها الطبيب و إتباعها وتطبيقها بشكل منتظم مع مراعاة الحالة مثل:-

من أجل تقليل إجهاد الحوض يجب التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على الجسم المثالي بدون دهون.

ممارسة التمارين الرياضية التي تدعم وتقوي عضلات الحوض مما تساعد في رفع الرحم

مثل تمارين كيجل الذي يتم عن طريق شد العضلات ثوانٍ ثم تحريرها، وتكرارها لمدة 10 مرات، والمميز أنه يمكن تطبيقها في أي وقت خلال اليوم.

تثبيت عنق الرحم والعمل على دفه للأعلى باستخدام أحد الأجهزة التي يوصي بها الطبيب.

تجنب ارتفاع الأشياء الثقيلة حتى لا تضغط على منطقة البطن.

تجنب الإصابة بالإمساك مثل عن طريق تناول الأكلات التي تحتوي على ألياف غذائية.

التحكم في السعال المزمن والقضاء على التهاب الشعب الهوائية، لأنه يتسبب في زيادة الضغط على البطن.

” وفي الختام وبعد ما سردت لكِ سيدتي تجربتي مع نزول الرحم، نصيحتي لكِ عدم إهمال زيارة الطبيب بشكل دوري لمعرفة ما إن الرحم في مكانه الطبيعي أم بدأ في الهبوط لإتباع العادات ومنع تدهور الحالة”.