“مش هتحتاجي تركبي أظافر” أسهل طرق تقوية الاظافر وتلميعها في المنزل واحصلي على أنوثة مثالية

تقوية الاظافر، العديد من الفتيات يحلمن بامتلاك اظافر قوية وجميلة، وذلك لتصبح شكل الأيدي جميلة ونظيفة، كما تعكس الاظافر صحة الإنسان بصورة عامة، حيث إذا وجد فيها أي ضعف إذن الشخص يمر بمشكلة صحية، وربما يتبع عادات سيئة يجب أن يقوم بتغييرها، كيف نصل لأظافر قوية دون الحاجة لاستخدام عقاقير والتي تؤدي لآثار جانبية قد تؤذي صحة الإنسان.

يوجد الكثير من الأمور التي يمكنك أن تبدأ بها من اليوم لتحصل على اظافر قوية وأكثر صحة ولمعان، ومن هذه الأمور التالي:

الاظافر في الاحتياج المستمر لغذاء صحي لتصبح قوية وجميلة، وخاصة الحصول على معادن وفيتامينات كثيرة من خلال الغذاء، لذلك يجب أن تحرص على اكل كميات كافية من الطعام الصحي والذي يحتوي على الكالسيوم والبروتينات والكثير من الفيتامينات ومن ضمنهم فيتامين د، والأوميجا ٣، ومن أهم الأغذية التي ينصح بها الأطباء للحصول على اظافر قوية هي الأغذية التالية:

الأفوكادو. البيض المسلوق. اللحوم. السمك. البقوليات. الخضراوات الورقية مثل الجرجير البطاطا. الزبيب والمكسرات. الفواكه

اذا كنت من الأشخاص المشغولين بصورة يومية، ولا يمكنك تناول طعام صحي أثناء ساعات يومك، كل ما علم هو تعويض النواقص من الفيتامينات والكالسيوم في جسمك، وذلك من خلال استخدام بعض المكملات الغذائية المناسبة لك وباستشارة طبيب جيد، والجدير بالذكر أن البيوتين هو نوع من الفيتامين الرائع للجسم، حيث يقوم بتقوية الاسنان والاظافر، لذلك احرص على تناوله يوميها بجرعات متناسبة، بالطرق التالية:

أخذ مكملات البيوتين. يمكنك الحصول عليه من المصدر الطبيعي الخاص به مثل البيض والبقوليات وسمك السلمون.

شرب الماء باستمرار يساعد على تقوية الاظافر، كما يمكن أن يكون هناك ضرر من الماء وهو كالتالي: