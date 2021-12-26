تطويل وتكثيف الرموش و الحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام فقط بمكونات طبيعية

خلطة قوية لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب هذه هو الحل السحري لجميع الفتيات و السيدات الذين يعانون من الرموش القصيرة و الحواجب الخفيفة، ولكن جميع النساء دائماً يهتمون بجمالهم الشخصي ولذلك يبحثون دائماً على وصفات و خلطات تكون طبيعية تساعدهم على الحفاظ على بشرتهم وتزيد من جمالهن، ومن علامات الجمال هو الرموش الطويلة و والحواجب الثقيلة لذلك سنقدم لكم أقوى الخلطات الطبيعية الفعالة والسريعة لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب بمكونات بسيطة من المنزل.مقادير وصفة تطويل وتكثيف الشعر و الحواجب
لن تتخيل مكونات وصفتنا كم هي سهلة و غير مكلفة كما أنها تتوافر في جميع المنازل، كما أنها فعالة جدًا سحرية مفعولها تلاحظينه من أول أستخدام، المكونات هي:
- 5 معالق من زيت الزيتون.
- 2 فص من الثوم الشرائح.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- 7 حبات من القرنفل.
كما ذكرنا فإن جميع مكونات هذه الوصفة السحرية لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب طبيعية و آمنة و بسيطة جدًا، لهذا إذا كنت ترغبين في تطويل رموشك و الاستغناء عن استعمال الرموش الاصطناعية و مستحضرات التجميل قومي باستخدام هذه الخلطة السحرية وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً يا عزيزتي قومي بتقشير فصوص الثوم و تقطيعها شرائح بالعرض ثم نقوم بوضعهم في طاسة.
- نضيف عليها زيت الزيتون نضع الطاسة على نار هادئة حتى يتحمر الثوم.
- بعد ذلك نقوم بتصفية زيت الزيتون بالمصفاة في بوله.
- نضيف على زيت الزيتون والثوم ملعقة من الخروع ونقوم بتقليبه جيداً.
- نضع خلطة الزيوت في علبة ونضيف عليها حبات القرنفل ونقوم بتقليبه ونتركهم لمدة 24 ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الزيوت على الرموش و الحواجب بالفرشاة كل صباح و مساء وستلاحظين الفرق من أول أستخدام.
- كما يمكنك استخدام مجموعة هذه الزيوت على الأماكن التي يتواجد بها فراغات في فروة الرأس تساعد على ظهور الشعر إذا استعملها بشكل مستمر.
- الثوم يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد الدورة الدموية مما يؤدي إلى تطويل الشعر.
- يحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج، فيتامين 6 ومجموعة من المعادن التي تتفاعل وتؤدي التي نمر الشعر.
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خلطة قوية لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب هذه هو الحل السحري لجميع الفتيات و السيدات الذين يعانون من الرموش القصيرة و الحواجب الخفيفة، ولكن جميع النساء دائماً يهتمون بجمالهم الشخصي ولذلك يبحثون دائماً على وصفات و خلطات تكون طبيعية تساعدهم على الحفاظ على بشرتهم وتزيد من جمالهن، ومن علامات الجمال هو الرموش الطويلة و والحواجب الثقيلة لذلك سنقدم لكم أقوى الخلطات الطبيعية الفعالة والسريعة لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب بمكونات بسيطة من المنزل.مقادير وصفة تطويل وتكثيف الشعر و الحواجب
لن تتخيل مكونات وصفتنا كم هي سهلة و غير مكلفة كما أنها تتوافر في جميع المنازل، كما أنها فعالة جدًا سحرية مفعولها تلاحظينه من أول أستخدام، المكونات هي:
- 5 معالق من زيت الزيتون.
- 2 فص من الثوم الشرائح.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- 7 حبات من القرنفل.
كما ذكرنا فإن جميع مكونات هذه الوصفة السحرية لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب طبيعية و آمنة و بسيطة جدًا، لهذا إذا كنت ترغبين في تطويل رموشك و الاستغناء عن استعمال الرموش الاصطناعية و مستحضرات التجميل قومي باستخدام هذه الخلطة السحرية وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً يا عزيزتي قومي بتقشير فصوص الثوم و تقطيعها شرائح بالعرض ثم نقوم بوضعهم في طاسة.
- نضيف عليها زيت الزيتون نضع الطاسة على نار هادئة حتى يتحمر الثوم.
- بعد ذلك نقوم بتصفية زيت الزيتون بالمصفاة في بوله.
- نضيف على زيت الزيتون والثوم ملعقة من الخروع ونقوم بتقليبه جيداً.
- نضع خلطة الزيوت في علبة ونضيف عليها حبات القرنفل ونقوم بتقليبه ونتركهم لمدة 24 ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الزيوت على الرموش و الحواجب بالفرشاة كل صباح و مساء وستلاحظين الفرق من أول أستخدام.
- كما يمكنك استخدام مجموعة هذه الزيوت على الأماكن التي يتواجد بها فراغات في فروة الرأس تساعد على ظهور الشعر إذا استعملها بشكل مستمر.
- الثوم يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد الدورة الدموية مما يؤدي إلى تطويل الشعر.
- يحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج، فيتامين 6 ومجموعة من المعادن التي تتفاعل وتؤدي التي نمر الشعر.