تطويل وتكثيف الرموش و الحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام فقط بمكونات طبيعية

خلطة قوية لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب هذه هو الحل السحري لجميع الفتيات و السيدات الذين يعانون من الرموش القصيرة و الحواجب الخفيفة، ولكن جميع النساء دائماً يهتمون بجمالهم الشخصي ولذلك يبحثون دائماً على وصفات و خلطات تكون طبيعية تساعدهم على الحفاظ على بشرتهم وتزيد من جمالهن، ومن علامات الجمال هو الرموش الطويلة و والحواجب الثقيلة لذلك سنقدم لكم أقوى الخلطات الطبيعية الفعالة والسريعة لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب بمكونات بسيطة من المنزل.

لن تتخيل مكونات وصفتنا كم هي سهلة و غير مكلفة كما أنها تتوافر في جميع المنازل، كما أنها فعالة جدًا سحرية مفعولها تلاحظينه من أول أستخدام، المكونات هي:

5 معالق من زيت الزيتون.

2 فص من الثوم الشرائح.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

7 حبات من القرنفل.

كما ذكرنا فإن جميع مكونات هذه الوصفة السحرية لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب طبيعية و آمنة و بسيطة جدًا، لهذا إذا كنت ترغبين في تطويل رموشك و الاستغناء عن استعمال الرموش الاصطناعية و مستحضرات التجميل قومي باستخدام هذه الخلطة السحرية وطريقة تحضيرها هي:

أولاً يا عزيزتي قومي بتقشير فصوص الثوم و تقطيعها شرائح بالعرض ثم نقوم بوضعهم في طاسة.

نضيف عليها زيت الزيتون نضع الطاسة على نار هادئة حتى يتحمر الثوم.

بعد ذلك نقوم بتصفية زيت الزيتون بالمصفاة في بوله.

نضيف على زيت الزيتون والثوم ملعقة من الخروع ونقوم بتقليبه جيداً.

نضع خلطة الزيوت في علبة ونضيف عليها حبات القرنفل ونقوم بتقليبه ونتركهم لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الزيوت على الرموش و الحواجب بالفرشاة كل صباح و مساء وستلاحظين الفرق من أول أستخدام.

كما يمكنك استخدام مجموعة هذه الزيوت على الأماكن التي يتواجد بها فراغات في فروة الرأس تساعد على ظهور الشعر إذا استعملها بشكل مستمر.