“مشروب الشتاء الرسمي” خطوات إعداد السحلب اللذيذ في المنزل بطريقة سهلة في 3 دقائق

السحلب، عندما يذكر السحلب نتذكر المشروب الساخن ذات الشعبية الذي ينتشر بشدة في الشتاء فيتكون السحلب من بودرة السحلب والحليب البودرة والسكر وأحيانًا يتم إضافة المكسرات وبعض المنكهات إليه مثل القرفة والمستكة وغيرهم، ويرجع أصول السحلب إلى عائلة الأوركيد ويعتبر نبات زينة، حيث أنه ينمو في أوائل فصل الصيف ويكون منتشر في مناطق الجبال، فهو عبارة عن زهرة جميلة غالبًا تكون عديمة الرائحة وبعض منها تكون رائحتها رائعة وقوية خاصة في المساء، وتختلف زهور نبات السحلب في ألوانها فبعضهم باللون الأبيض والآخر بالبنفسجي.

يختلف استخدامات السحلب في العالم فيمكن استخدامه كغذاء أو كعلاج، وفيما يلي سوف نذكر استخداماته المختلفة:

مشروب في الشتاء: يعتبر السحلب من أشهر المشروبات في تركيا خاصة عند قدوم فصل الشتاء حيث يمكن أن تجده في أي كشك أو محل قهوة أو محل المعجنات والمحلات التجارية أيضًا، حيث يوضع السحلب في أكواب من النحاس للمحافظة على سخونته.

يستخدم في الصناعة: في وقتنا الحاضر تقوم بعض الشركات بإنتاج وصناعة مخلوط السحلب للشرب وتكون مكوناته عبارة عن الحليب البودرة والنشا والسكر وبعض المواد الأخرى، ويتداخل السحلب في بعض المشروبات مثل البوظة فيضاف السحلب إليها لتكون ذات قوام متماسك ولزج.

في الطب: استخدم السحلب في الطب في البلدان المختلفة مثل إيران فاستخدم لعلاج السعال والإسهال والحمى واضطرابات الجهاز الهضمي أيضًا.

فوائد السحلب عديدة ومثبتة سنذكر بعض منها فيما يلي:

السحلب يحتوي على مادة مضادة للأكسدة، حيث للسحلب دور في حماية الكبد من الأضرار التي تصيب خلاياه.

يقوم السحلب بتهدئة الجهاز الهضمي وذلك لأنه يحتوي على مادة شبيهه بالمخاط.

السحلب من المشروبات الممكن تحضيرها في المنزل بأبسط الطرق، وذلك من خلال:

المكونات:

أربعة من أكواب الحليب البودرة.

ملعقة واحده صغيرة من السحلب.

ثلاثة من الملاعق الصغيرة من السكر.

ملعقة واحده صغيرة من ماء الورد.

كمية من القرفة للتزيين حسب الرغبة.

كيفية التحضير بالخطوات: