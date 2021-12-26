أصنعي بنفسك قناع الكولاجين المعجزة لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة من أول مرة

عندما يتقدم الإنسان في العمر يتوقف الجسم بشكل تدريجي عن إنتاج الكولاجين ونحن جميعا نعرف أهمية الكولاجين للبشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقة ومرونة، وبسبب ذلك يقوم الكثير بشراء منتجات عناية بالبشرة تحتوي على الكولاجين ولكنها مكلفة للغاية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل قناع الكولاجين لشد التجاعيد بمكونات طبيعية فتابعونا.

بياض البيض والخيار:

طريقه عمل قناع الكولاجين لشد التجاعيد

المكونات:

كمية مناسبة من الخيار المقطع شرائح.

بياض بيضة.

زيت عطري.

القليل من زيت البخور.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء ونخلط جميع المكونات السابقة مع بعض للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على البشرة مع التدليك بلطف.

يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويوضع كريم مرطب للبشرة وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

حيث يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات الهامة لصحة البشرة ونضارتها والخيار يعتبر مرطب طبيعي ويجعلها أكثر مرونة ونعومة.

2. الزبادي والعسل:

المكونات:

علبة من الزبادي الطازج.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة من لبان الذكر المطحون.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج المكونات السابقة في وعاء للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على البشرة بالكامل مع التدليك بحركات دائرية.

يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ويوضع مرطب للبشرة مثل زيت جوز الهند تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على أفضل نتيجة.

هذه الخلطة من أفضل الخلطات التي تقوم بشد البشرة وتجعلها تبدو وكأنها أصغر سنا.

لبان الذكر وزيت جوز الهند

المكونات:

10 قطرات من زيت لبان الذكر.

5 قطرات من زيت خشب الصندل.

10 قطرات من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

طريقة التحضير والاستخدام: