أسرار نجاح البقلاوة أصنعي البقلاوة ب3 أكواب دقيق بحشوة الفستق بمكونات غير مكلفة بطعم لذيذ

البقلاوة من الحلويات المصرية الخفيفة ويمكن عملها بكل سهولة في البيت وهي تتميز بطعمها اللذيذ ولذلك يحبها الكبار والأطفال وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص، ويمكن تقديمها في المناسبات للأهل والأصدقاء مع كوب من الشاي أو البيبسي والآن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة بدلا من شرائها من المحلات فتابعونا.

طريقة عمل البقلاوة

المكونات:

3 كوب من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

كوب ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشوة:

3 أكواب فستق حلبي مجروش.

كوب سمنة مذابة.

صفار بيضة.

كوب لوز.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف كوب زبدة.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

شربات.

كمية مناسبة من النشا.

في البداية سوف نقوم بتحضير العجينة عن طريق وضع 2 كوب ونصف من الدقيق في وعاء ونضيف إليه الملح والبيضة. ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم يضاف الزيت والفانيليا والماء ونعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة وبعد ذلك تضاف باقي كمية الدقيق. نستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى تصبح العجينة مطاطية تقسم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ونضعها على سطح مرشوش بالنشا. نقلب العجينة في النشا لكي يغطيها بالكامل ونتركها ترتاح جانبا لمدة 30 دقيقة والآن سوف نقوم بتجهيز الحشوة في بولة متوسطة. نضع صفار البيض مع السكر واللوز ثم نضيف القرفة وماء الورد والفستق ونقلب المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. نقوم بإزالة النشا من قطع العجين باستخدام فرشاة ثم نفرد العجين بالنشابة للحصول على سمك 20 سم ونضعها جانبا على سطح مرشوش بالنشا. نستمر في نفس الخطوة لحين فرد كل كرات العجين في وعاء عميق نضع السمنة والزبدة المذابة ونحضر صينية وندهنها بالمزيج. بعد ذلك نفرد العجينة واحدة تلو الأخرى لكي نأخذ نصف الكمية واحرصي على دهن كل طبقة بكمية مناسبة من السمنة والزبدة. نوزع الحشوة في المنتصف ثم نضع باقي كمية العجين بنفس الطريقة الأولى وتقطع بالسكين ونوزع باقي خليط السمنة على الوجه. ندخلها إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وعندما تخرج نصب عليها الشربات وهي ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير