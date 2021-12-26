مقشر طبيعي قوي لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة والشوائب في 5 دقائق

تحاول السيدات دائما الحفاظ على جمال بشرتها وجمالها ولذلك تقوم بشراء مستحضرات للعناية بالبشرة سواء كانت كريمات مرطبة أو بغرض تفتيحها، وعلى الرغم من ذلك تهمل المرأة أهمية التقشير للبشرة للتخلص من خلايا الجلد الميت وللسماح بنمو خلايا جديدة أكثر نضارة وتوهج ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم افضل مقشر طبيعي للبشره فتابعونا.

افضل مقشر طبيعى للبشره

المكونات:

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة صغيرة ونضع بها جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس. يوضع الخليط على البشرة مع التدليك بحركات دائرية ثم يارك لمدة 10 دقائق ويغسل بالماء. تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على وجه أبيض ومشرق خالي من البقع الداكنة.

مقشر طبيعي من دقيق الشوفان

المكونات:

كمية مناسبة من دقيق الشوفان.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج دقيق الشوفان مع كمية مناسبة من الماء أو الحليب ونقلب للحصول على مزيج متجانس. بعد ذلك يوضع على البشرة بالكامل مع التدليك بلطف ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر. تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا قبل الذهاب للنوم للحصول على أفضل نتيجة. يعد دقيق الشوفان من أفضل المقشرات الطبيعية ويساهم أيضا في الحفاظ على رطوبة ونعومة الجلد.

مقشر القهوة والحليب

المكونات:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب نضع الحليب مع القهوة ونقلب للحصول على قوام كريمي ناعم ثم يوضع المزيج على البشرة. نقوم بالتدليك بحركات دائرية لمدة 3 دقائق ثم يترك لمدة 10 دقائق ويغسل بالماء الفاتر. تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشر بيضاء وناعمة خالية من التصبغات والبقع الداكنة.

مقشر العسل والقرفة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير: