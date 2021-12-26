بملعقة نشا أصنعي كريم أساس طبيعي منزلي مناسب للبشرة وخافي العيوب في 10 دقائق

يعد كريم الأساس نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي لا يمكن الإستغناء عنه نهائيا حيث أن جميع الفتيات بلا إستثناء يستخدمونه بشكل كثير لذلك يلجأون إلي شراؤه من الأسواق، ويوجد منه كل الأسعار ففي السعر الرخيص أو المتوسط أو الغالي وتوجد أيضا عدة ماركات لكريم الأساس وقد يمتلك العديد من الدرجات المختلفة فكل درجة منه لها لون بشرة معين لذلك لا يناسب إستخدام كريم أساس واحد لعدد كبير من الفتيات لأن بالتأكيد تكون ألوان بشرتهم مختلفة عن بعض فتوجد البشرة السمراء والبشرة البيضاء وغيرهم، فكل لون منهم له درجة معينة من كريم الأساس ولكن من المعروف أن هذا الكريم الذي يوجد في الأسواق قد يحتوي علي مواد كيميائية وضارة من المحتمل أنها تؤثر علي البشرة تأثير سلبي وتتسبب في وجود أضرار عديدة بها بل تؤدي أيضا إلي تلفها.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.

ربع ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق الأبيض ونقوم بخلطهم مرة آخري.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا وربع ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام ونخلط كل المكونات مع بعضها ونضيف كبسولة واحدة من فيتامين e.

ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها للحصول علي مزيج ناعم ومتجانس خالي من وجود التكتلات به ثم نحضر علبة نظيفة سواء كانت زجاجية أو بلاستيكية ونتركه لحين الإستخدام.

وعند إستخدام كريم الأساس قومي بغسل الوجه بالماء البارد ويتم تجفيفه جيدا من الماء وقومي بوضع الكريم وتوزيعه بشكل جيد علي البشرة وبهذه الطريقة يمكننا أن نحصل علي كريم أساس طبيعي.

مكونات كريم الأساس بالنشاطريقة عمل كريم الأساس بالنشا