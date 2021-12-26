أحذر من تناول شرب القهوة على الريق أضرار خطيرة على صحتك وجسمك عند تناولها يومياً

تعد القهوة من أكثر المشروبات إستهلاكا وتناولا بين الناس في العالم كله حيث يرغب الجميع في تناولها لإعتقادهم أنها تخلصهم من الإرهاق والتعب وتساعدهم علي تحسين مزاجهم والتركيز وتعمل أيضا علي قلة النوم، ويوجد عدد من الأشخاص يتناولونها للتخلص من الوزن الزائد لذلك هي من ضمن المشروبات التي تساعد علي إنقاص الوزن بشكل كبير وهي عبارة عن حبوب محمصة وهذه الحبوب توجد في شجرة القهوة والتي لا تنمو إلا في السودان وأثيوبيا وقد يوجد للقهوة أنواع متعددة وكثيرة فكل دولة لها طريقة عمل للقهوة مختلفة عن الدولة الآخري فمن ضمن أنواعها هي القهوة التركية أو القهوة الفرنسية وغير ذلك الكثير، وعلي الرغم من فوائد القهوة الكثيرة فقد يوجد لها أضرار عديدة قد تؤثر سلبيا علي صحة الإنسان وخاصة إذا تم تناولها علي الريق فينصح دائما بعدم تناول بكمية كبيرة مثلا لا يتم شرب القهوة أكثر من ثلاث أكواب يوميا.

تؤثر تناول القهوة علي الريق تأثير كبير علي المعدة حيث يشعر الإنسان بألم شديد بها مما يؤدي إلي تقرحات في المعدة وبالتالي يحدث إرتجاع بالمريئ وأيضا يحدث تهيج بالقولون، وينتج من هذا حدوث مشاكل في عسر الهضم وذلك بسبب تناولها في الصبح الباكر وقبل تناول وجبة الإفطار لذلك لابد من تناول هذه الوجبة وبعد ذلك يتم تناول فنجان القهوة وقد تصيب الشخص أحيانا بالإمساك.

وأضرارها بالنسبة للقلب والضغط فقد تتسبب في حدوث عدم تنظيم ضغط الدم لأنها تؤدي دائما إلي إرتفاع ضغط الدم وأيضا لا يناسب تناولها بالنسبة للناس الذين يعانون من مرض السكر، ومع إستمرار شرب القهوة قد يحدث تصلب في الشرايين ويؤدي إلي أزمات قلبية يصعب علاجها فيما بعد لذلك هي مضرة جدا بالنسبة لصغار السن.

كثرة تناول القهوة في اليوم قد تؤثر علي العظام مما يؤدي إلي هشاشتها لأنها تحتوي علي مواد تمتص الحديد الذي يوجد بجسم الإنسان، ومن ناحية آخري قد تؤثر علي البشرة فقد يحدث بها جفاف وبالتالي تظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

أضرار تناول القهوة