ملعقة من الفازلين سر نجاح وصفات التخلص من الجفاف والقشف في المنزل في فصل الشتاء

التخلص من الجفاف والقشف، لا يعد جفاف الوجه مشكلة خطيرة تستدعي القلق ولحسن الحظ فإن معظم حالات جفاف الجلد ناتجة عن تعرض الجسم لبعض العوامل البيئية التي لا يمكن للبشرة تحملها، مثل التعرض المباشر للطقس البارد أو ملامسة الماء الساخن بشكل متكرر، حيث يمكن علاج الجلد في المنزل ولكن في بعض الحالات تحتاج إلى زيارة الطبيب.طرق التخلص من الجفاف والقشف
يمكننا علاج الجفاف والقشف بطرق طبيعية:جل الصبار
يستطيع جل الصبار ترطيب البشرة الجافة بطريقة ممتازة، فهو يحتوي على العديد من الخصائص ويمكنه علاج العديد من مشاكل الجلد مثل الأكزيما والصدفية لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات.
المكونات:
قطعة من أوراق الصبار.
طريقة التحضير:
- قطع أوراق الصبار واستخراج الجل.
- ضع جل الصبار على الوجه وقم بتدليكه جيدًا حتى يمتصه الجلد.
- اترك الجل على وجهك طوال الليل واغسله في صباح اليوم التالي.
- كرري هذه الوصفة كل يوم قبل الذهاب للنوم.
يساعد الفازلين في علاج جفاف الوجه لأنه يمكن أن يرطب البشرة بشكل فعال للغاية ويمنع فقدان ترطيب البشرة.
المكونات:
كمية مناسبة من الفازلين.طريقة التحضير:
- ضع الفازلين على الوجه وقم بتدليكه جيداً.
- اترك الفازلين بين عشية وضحاها أو لمدة ساعة.
- امسح وجهك من الفازلين.
- كرر هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم.
الجلسرين من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة ولذلك فإن له القدرة على علاج جفاف الوجه، وأيضًا ان الجلسرين يساعد في علاج تشققات الشفاه.
المكونات:
- ملعقة واحدة صغيرة جلسرين.
- ملعقة واحدة كبيرة ماء ورد.
طريقة التحضير:
- تخلط المواد بالتساوي.
- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لعدة ساعات.
- كرري هذه الوصفة مرة في اليوم للحصول على نتائج رائعة.
هناك العديد من النصائح لعلاج الجفاف والقشف والتي يجب اتباعها بعناية لتحقيق النتائج المرجوة منها، ومنها:
- اغسلي وجهك بالماء فقط ولا تستخدمي المنظفات القاسية؛ لأنها تزيل الزيوت الطبيعية التي تقوم البشرة بفرزها.
- تجنبي غسل وجهك بالماء الساخن لأنه سيزيد من جفاف وجهك.
- التقشير المستمر عدة مرات اسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة التي تراكمت عليه وتسبب في جفافه.
- بعد المسح بمنشفة مبللة بالماء الدافئ في الصباح استخدمي أحد الكريمات المناسبة لترطيب الوجه، حيث أن الترطيب النهاري يمكن أن يحمي الوجه من تلوث الهواء والأوساخ والهواء الجاف أو الساخن أو العوامل البيئية الأخرى التي تسبب جفاف الوجه.
- رطب الوجه بقناع ترطيب عميق مرة في الأسبوع.
الوسوم
التخلص من الجفاف والقشف، لا يعد جفاف الوجه مشكلة خطيرة تستدعي القلق ولحسن الحظ فإن معظم حالات جفاف الجلد ناتجة عن تعرض الجسم لبعض العوامل البيئية التي لا يمكن للبشرة تحملها، مثل التعرض المباشر للطقس البارد أو ملامسة الماء الساخن بشكل متكرر، حيث يمكن علاج الجلد في المنزل ولكن في بعض الحالات تحتاج إلى زيارة الطبيب.طرق التخلص من الجفاف والقشف
يمكننا علاج الجفاف والقشف بطرق طبيعية:جل الصبار
يستطيع جل الصبار ترطيب البشرة الجافة بطريقة ممتازة، فهو يحتوي على العديد من الخصائص ويمكنه علاج العديد من مشاكل الجلد مثل الأكزيما والصدفية لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات.
المكونات:
قطعة من أوراق الصبار.
طريقة التحضير:
- قطع أوراق الصبار واستخراج الجل.
- ضع جل الصبار على الوجه وقم بتدليكه جيدًا حتى يمتصه الجلد.
- اترك الجل على وجهك طوال الليل واغسله في صباح اليوم التالي.
- كرري هذه الوصفة كل يوم قبل الذهاب للنوم.
يساعد الفازلين في علاج جفاف الوجه لأنه يمكن أن يرطب البشرة بشكل فعال للغاية ويمنع فقدان ترطيب البشرة.
المكونات:
كمية مناسبة من الفازلين.طريقة التحضير:
- ضع الفازلين على الوجه وقم بتدليكه جيداً.
- اترك الفازلين بين عشية وضحاها أو لمدة ساعة.
- امسح وجهك من الفازلين.
- كرر هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم.
الجلسرين من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة ولذلك فإن له القدرة على علاج جفاف الوجه، وأيضًا ان الجلسرين يساعد في علاج تشققات الشفاه.
المكونات:
- ملعقة واحدة صغيرة جلسرين.
- ملعقة واحدة كبيرة ماء ورد.
طريقة التحضير:
- تخلط المواد بالتساوي.
- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لعدة ساعات.
- كرري هذه الوصفة مرة في اليوم للحصول على نتائج رائعة.
هناك العديد من النصائح لعلاج الجفاف والقشف والتي يجب اتباعها بعناية لتحقيق النتائج المرجوة منها، ومنها:
- اغسلي وجهك بالماء فقط ولا تستخدمي المنظفات القاسية؛ لأنها تزيل الزيوت الطبيعية التي تقوم البشرة بفرزها.
- تجنبي غسل وجهك بالماء الساخن لأنه سيزيد من جفاف وجهك.
- التقشير المستمر عدة مرات اسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة التي تراكمت عليه وتسبب في جفافه.
- بعد المسح بمنشفة مبللة بالماء الدافئ في الصباح استخدمي أحد الكريمات المناسبة لترطيب الوجه، حيث أن الترطيب النهاري يمكن أن يحمي الوجه من تلوث الهواء والأوساخ والهواء الجاف أو الساخن أو العوامل البيئية الأخرى التي تسبب جفاف الوجه.
- رطب الوجه بقناع ترطيب عميق مرة في الأسبوع.