طريقة عمل عجينة العشر دقائق.. العجينة الهشة والطرية لجميع أنواع المخبوزات

لكل ربة منزل يمكنك الان تجهيز عجينة العشرة دقائق، والتي من خلالها يمكنك تجهيز العديد من المخبوزات السريعة ذات الطعم الجيد المميز، والتي من الممكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، كما يمكن عمل البيتزا اللذيذة من خلالها، ولذلك سنعرض لكم طريقة عمل عجينة العشرة دقائق في المنزل بكل سهولة من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

عجينة العشرة دقائق بالفعل لا تتعدى الدقائق المعدودة حتى يتم تحضيرها بكل سهولة، والاستمتاع بأجمل المخبوزات اللذيذة، ويمكن حشوها باللحم المفروم او الجبنة أو الزعتر أو أي حشو اخر حسب الرغبة، كما يمكن عمل كمية كبيرة منها والاحتفاظ بها داخل الفريزر لحين الرغبة في استخدامها، وطريقة تحضيرها من خلال اتباع الآتي:

كيلو من الدقيق أو أكثر حسب الكمية المطلوبة من العجين.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الماء الدافئ، وإذا احتاج العجين يمكن إضافة بعض القطرات الإضافية.

اربع ملاعق لبن بودرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

قومي بنخل الدقيق في وعاء غويط، وبعد الانتهاء أضيفي رشة الملح إليه.

اخلطي المكونات، ثم أضيفي إليه اللبن البودرة، والبيكنج باودر.

قومي بالتقليب المستمر للمكونات مع بعضها البعض.

أضيفي الزيت أيضًا وقومي بخلطة على الدقيق جيدًا حتى يتشربه الدقيق بالكامل، ويتجانس مع المكونات.

قومي الان بوضع السكر على الماء الدافيء.

قومي بالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة الخميرة إلى الماء.

اتركي الكوب لمدة عشرة دقائق، وذلك حتى تتفاعل الخميرة وتعلو في كوب المياه.

أضيفي المياه بشكل تدريجي على الدقيق، وذلك حتى تقومي بالعجن جيدًا.

استمري بالعجن حتى الحصول على عجينة متماسكة ناعمة.

قومي بتغطية العجين بورق من البلاستيك ضعيها في مكان دافيء.

اتركي العجين حتى يختمر وذلك لمدة ساعة أو أكثر وحنى تضاعف حجم العجين بالشكل المطلوب.

يمكنك تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة و حشوها بالحشو المفضل، أو تشكيلها حسب الرغبة المطلوبة.

كما يمكنكم الاحتفاظ بها لعدة أيام لحين الرغبة في استخدامها.

مكونات عمل عجينة العشر دقائقطريقة التحضير

عجينة العشر دقائق، تعتبر من أسهل وأهم أنواع العجائن، والتي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، و من خلالها يمكن عمل العديد من المخبوزات اللذيذة، كما يمكن حشوها أيضًا بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة، كما يمكن تخزينها أيضًا في الفريزر لحين الرغبة في استخدامها، وهنا تعرفنا على طريقة تحضيرها.

نلاحظ ان عجينة العشر دقائق من أهم الوصفات الرائعة والمميزة لإعداد جميع أصناف المعجنات والمخبوزات، حيث تعتبر أسهل طريقة لعمل هذة العجينة نظراً لأنها تعد في 10 دقائق قبل استخدامها في إعداد أي معجنات، كما أنها يمكن ان نقوم باستخدامها لعمل الفطير والبيتزا والخبز، وأيضاً من الممكن أن نستعملها لعمل السمبوسة والسينابون.