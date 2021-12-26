“بدون نقطة زيت”.. اعملي احلي واطعم بطاطس مقرمشة ممكن تدوقيها في حياتك وبطريقة صحية وبدون مجهود أو تعب والطعم خيالي

البطاطس المقلية هي من الأطعمة الأساسية لكثير من الناس، ومن المأكولات المحببة جدًا للكثير خاصتًا الاطفال، وايضًا الشباب، ولذلك يقبل الكثير منهم على شرائها جاهزة بكمية كبيرة جدًا، وانا لها في المنزل أيضًا، ولكن على الرغم من فوائد البطاطس المقلية المتعددة إلا أنها عند تحميرها في الزيت تتشرب كمية من الزيت كبيرة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة صحية البطاطس بدون استخدام الزيت وتصبح مقرمشة ولذيذة.

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت

البطاطس من الاكلات سريعة التحضير وخاصتًا البطاطس المقلية، وسوف نتعرف على طريقة مختلفة لعمل البطاطس المقلية ولكن داخل الفرن، حتى تصبح مقرمشة وجميلة وهي كالأتي:

أربع ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الزعتر.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الشطة.

رشة ملح.

قومي بتقشير البطاطس جيدًا، ثم غسلها وقطيعها، ويفضل في هذه الحالة تشكيلها إلى صوابع، ولكن يمكن عمل كشرائح أيضًا حسب الرغبة.

في البداية بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكون جاهزًا للاستخدام.

جهزي صينية مناسبة الحجم.

قومي بفرش الصينية بورق الألومنيوم بالكامل.

احضري وعاء مناسب الحجم أضيفي بداخله كل البهارات التي تم تجهيزها الآن وهي الملح مع الفلفل الأسود، والبابريكا والشطة، وايضًا الزعتر.

اخلطي كل هذه المكونات مع بعض.

أضيفي البطاطس داخل هذا الوعاء.

اخلطي اصابع البطاطس بكل خليط البهارات بحيث تغطي كل البطاطس به ويتم تتبيلها بالشكل المناسب.

قومي بعد ذلك بدهن الورق الألمنيوم الموجود على الصينية بالزيت الخفيف.

رصي الآن على الصينية البطاطس بشكل متناسق.

غطي الصينية بورق الألومنيوم بشكل كامل.

ضعيها على درجة حرارة ٢٥٠ درجة على الرف الاوسط.

اتركيها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة في هذه الحرارة.

قومي الان بكشف الصينية وإزالة الورق من عليها.

ادخليها الآن مرة أخرى على الفرن حتى تصبح مقرمشة وذات مذاق مميز.

بعد انتهاء تسويتها تمامًا، يمكن الآن تقديم البطاطس بداخل الأطباق الخاصة بالتقديم، مع الكاتشب والمايونيز، وممكن عمل ساندوتشات البطاطس المقرمشة الخفيفة.

مكونات عمل البطاطس بدون زيتطريقة التحضير

البطاطس من أهم الأطعمة المفيدة جدًا للجسم والتي يحبها الكثير من الناس كبار وصغار ويتم تحضيرها سندوتشات لذيذة أو بجانب العديد من الاكلات الاخرى، والان سوف نتعرف على طريقة صحية أفضل من قلي البطاطس في الزيت، فيمكن الآن تحضير البطاطس المقلية بدون استخدام الزيت نهائيًا، والتمتع ببطاطس لذيذة وصحية ومقرمشة.

بعد دخول المدارس تحتاج الأم الي إعداد البطاطس المقلية بصفة مستمرة، وذلك بسبب عشق الأطفال للبطاطس، ولكن معروف أن البطاطس تقلي في الزيت وذلك غير صحي لهم، مما يؤدى إلي رغبة الأم في البحث عن طريقة صحية لعمل البطاطس المقلية، لذلك في هذا المقال قمنا بذكر طريقة عملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة.