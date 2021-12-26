طريقة عمل أجمل قرص بالسمسم والسكر مثل الجاهزة بطريقة الأفران

قرص بالسمسم والقرفة والسكر من أكثر المعجنات التي يفضلها الأطفال لأنها تحتوي على وجه مقرمش بسبب السكر المقرمش التوزع عليها، القرص الطرية أو الفلاحى من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات والسيدات لكى يقومون بتحضيرها من المنزل و يبتعدون عن شرائها من الأفران، لهذا يا عزيزتي سنقدم لكم أسرار تحضير القرص بالسمسم والقرفة والسكر المقرمشة وسر العجينة الهشة و الخفيفة القطنية.

مكونات هذه القرص الطرية و الشهية بسيطة جدًا وغير مكلفة، المكونات هي:

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السمن أو الزبدة المذابة ة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

مقادير الحشو

5 معالق كبيرة من السكر.

2 ملعقة من القرفة.

4 معالق من الزبدة أو السمن الطرية

مقادير الوجة

2 ملعقة من اللبن البودر.

سمسم.

3 ملعقة من السكر.

ملعقتين من الماء.

قرفة حسب الرغبة.

هناك العديد من المخبوزات المتواجدة فى الأفران ولكن قرص بالسمسم والقرفة والسكر من ألذ وأطعم تلك المعجنات وطريقة تحضيرها هي: