طريقة عمل أجمل قرص بالسمسم والسكر مثل الجاهزة بطريقة الأفران

قرص بالسمسم والقرفة والسكر من أكثر المعجنات التي يفضلها الأطفال لأنها تحتوي على وجه مقرمش بسبب السكر المقرمش التوزع عليها، القرص الطرية أو الفلاحى من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات والسيدات لكى يقومون بتحضيرها من المنزل و يبتعدون عن شرائها من الأفران، لهذا يا عزيزتي سنقدم لكم أسرار تحضير القرص بالسمسم والقرفة والسكر المقرمشة وسر العجينة الهشة و الخفيفة القطنية.مقادير الاقراص بالسمسم والقرفة والسكر
مكونات هذه القرص الطرية و الشهية بسيطة جدًا وغير مكلفة، المكونات هي:
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من السمن أو الزبدة المذابة ة.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
مقادير الحشو
- 5 معالق كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة من القرفة.
- 4 معالق من الزبدة أو السمن الطرية
مقادير الوجة
- 2 ملعقة من اللبن البودر.
- سمسم.
- 3 ملعقة من السكر.
- ملعقتين من الماء.
- قرفة حسب الرغبة.
هناك العديد من المخبوزات المتواجدة فى الأفران ولكن قرص بالسمسم والقرفة والسكر من ألذ وأطعم تلك المعجنات وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بتحضير خليط الخميرة نقوم بوضع السكر مع الخميرة في بولة كبيرة ثم نضيف عليها ربع كوب من الماء الدافئ.
نقلبها ونتركها على جنب لمدة نصف ساعة حتى تتخمر و يحدث فقاعات.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة في طبق كبير نخلط الدقيق و اللبن البودر والملح والبيكنج بودر.
- بعد ذلك نبدأ بإضافة خليط الخميرة على الدقيق ونخلطه مع الدقيق ثم نضيف السمن المذابة.
- نبدأ بعد ذلك بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على العجينة حتى تكتفي العجينة.
- نقوم بعجن عجينة القرص جيدًا باليد او بالعجان استمري في عجن القرص حتى تصبح عجينة لينة.
- قومي بتغطيتها ثم اتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نضع في طبق السمن الطرية و السكر والقرفة والسمسم ونخلطهم.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وتفرد كل كره على حده ونقوم بإضافة جزء من الحشو ثم نغلق العجينة ونقوم بالضغط عليها لتصبح قرص.
- بعد ذلك نضع الاقراص في صينية الفرن ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نقوم بتقليب مكونات تزيين الوجه و نقوم بتوزيع المكونات بالفرشاة لكى تأخذ اللون الذهبي.
- نتركها حتى تختمر مرة أخرى.
- ثم نقوم بوضعها بعد ذلك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نشعل الشواية حتى تأخذ لون ذهبي من تحت أو الوجه.
- ثم نقوم باخراجها وتركها حتى تهدئ وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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قرص بالسمسم والقرفة والسكر من أكثر المعجنات التي يفضلها الأطفال لأنها تحتوي على وجه مقرمش بسبب السكر المقرمش التوزع عليها، القرص الطرية أو الفلاحى من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات والسيدات لكى يقومون بتحضيرها من المنزل و يبتعدون عن شرائها من الأفران، لهذا يا عزيزتي سنقدم لكم أسرار تحضير القرص بالسمسم والقرفة والسكر المقرمشة وسر العجينة الهشة و الخفيفة القطنية.مقادير الاقراص بالسمسم والقرفة والسكر
مكونات هذه القرص الطرية و الشهية بسيطة جدًا وغير مكلفة، المكونات هي:
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من السمن أو الزبدة المذابة ة.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
مقادير الحشو
- 5 معالق كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة من القرفة.
- 4 معالق من الزبدة أو السمن الطرية
مقادير الوجة
- 2 ملعقة من اللبن البودر.
- سمسم.
- 3 ملعقة من السكر.
- ملعقتين من الماء.
- قرفة حسب الرغبة.
هناك العديد من المخبوزات المتواجدة فى الأفران ولكن قرص بالسمسم والقرفة والسكر من ألذ وأطعم تلك المعجنات وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بتحضير خليط الخميرة نقوم بوضع السكر مع الخميرة في بولة كبيرة ثم نضيف عليها ربع كوب من الماء الدافئ.
نقلبها ونتركها على جنب لمدة نصف ساعة حتى تتخمر و يحدث فقاعات.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة في طبق كبير نخلط الدقيق و اللبن البودر والملح والبيكنج بودر.
- بعد ذلك نبدأ بإضافة خليط الخميرة على الدقيق ونخلطه مع الدقيق ثم نضيف السمن المذابة.
- نبدأ بعد ذلك بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على العجينة حتى تكتفي العجينة.
- نقوم بعجن عجينة القرص جيدًا باليد او بالعجان استمري في عجن القرص حتى تصبح عجينة لينة.
- قومي بتغطيتها ثم اتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نضع في طبق السمن الطرية و السكر والقرفة والسمسم ونخلطهم.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وتفرد كل كره على حده ونقوم بإضافة جزء من الحشو ثم نغلق العجينة ونقوم بالضغط عليها لتصبح قرص.
- بعد ذلك نضع الاقراص في صينية الفرن ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نقوم بتقليب مكونات تزيين الوجه و نقوم بتوزيع المكونات بالفرشاة لكى تأخذ اللون الذهبي.
- نتركها حتى تختمر مرة أخرى.
- ثم نقوم بوضعها بعد ذلك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نشعل الشواية حتى تأخذ لون ذهبي من تحت أو الوجه.
- ثم نقوم باخراجها وتركها حتى تهدئ وتقدم للطعام بالصحة والهنا.