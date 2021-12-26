طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل بأسهل المكونات

بسكوت العشر دقائق من أسهل وأبسط المكونات في طريقة طهيه فهو ناجح جداً وله طعم رائع ولذيذ فيجب الا يخلو منزل منه لأنه مفيد لدى الأطفال إلى جانب أنه محبب للجميع كبار وصغار فيمكن أن نتناوله مع الشاي عند الإفطار أو بدون الشاي حيث أنه يتمتع بوجود عناصر غذائية وذلك لأنه يحتوي على البيض والدقيق فلهذا تلجأ الأم إلى عمله بالمنزل لسهولته وسرعة تحضيره وسهولة موجود البيض الغني بالكالسيوم الذي يفيد العظام والأسنان فيجب عمله بالمنزل والأبعاد عن المخابز أو التقليل منها حيث يتمتع المنزل بالنظافة عن المحلات الموجودة بالشوارع .

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدام

نصف كوب زيت النباتي

نصف كوب سكر مطحون ناعم

معلقة صغيرة بيكينج بودر

بيضة كبيرة الحجم

معلقة صغيرة فانيليا

نأتي بوعاء عميق ونقوم بإضافة الفانيليا والسكر والبيض ونخلطهم حتى يمتزجوا ويتجانسوا جيداً ثم نقوم بوضع الزيت ونخلطه مع باقي المكونات .

نقوم بإضافة البيكينج بودر والملح على الدقيق ونخلطهم ثم نضعهم على السائل المختلط وخلطهم جيداً لتصبح عجينة متجانسة.

نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ونضيف إليها الحليب والكاكاو ونخلطهم جيداً ثم نبدأ في تشكيل العجين إلى على شكل كرات أو الشكل الذى نرغب فيه ونقوم بوضعهم داخل السكر الناعم لنغطيه تماماً بالسكر ونبدأ في رصه على الصواني ونضع ورق الزبدة في القاع حتى لا تلتصق .

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن علي درجة حرارة تصل إلى 170 درجة مئوية في الوسط حتى تأخذ اللون الذهبي من الارضية لون اشقر بسيط وتصبح جاهزة وتقدم بالهناء والعافية.