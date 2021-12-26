يعتبر كريم اللوز من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعزز صحة البشرة وتمنع ظهور التجاعيد، كما يساعد على ترطيب البشرة وحماية الجلد من الجفاف، ويساعد في علاج الهالات السوداء حول العين، ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة لاحتوائه على زيت اللوز الحلو الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يفيد الكريم في منع ظهور الرؤوس السوداء وعلاج حب الشباب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم اللوز أقوى كريمات التفتيح والترطيب لجميع أنواع البشرة.

يمكننا تحضير كريم اللوز بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وهى كما يلي:-

3 ملاعق كبيرة من اللوز المقشر المطحون.

5 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير كريم اللوز سهلة ولا تحتاج لوقت طويل وتتم بالخطوات التالية:-

نضع ثلاث ملاعق كبيرة من اللوز المطحون ناعم جداً في إناء نظيف، ثم نضيف إليه خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام متجانس. نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً، ثم نضع الخليط على حمام ماء ساخن مع التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نرفع المكونات عن النار، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ونصف ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً. نضع الكريم في علبة نظيفة ومحكمة الغلق ويظل صالح للاستخدام لمدة 10 أيام بشرط الحفظ في الثلاجة. يستخدم الكريم يومياً قبل النوم ويترك طول الليل ويغسل في الصباح بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسام.

ماسك اللوز والحليب لترطيب وتبييض الوجه

المكونات

3 ملاعق كبيرة من مطحون اللوز الناعم.

5 ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

نضع ثلاث ملاعق كبيرة من مطحون اللوز الناعم في إناء نظيف ثم نضيف خمس ملاعق من الحليب الدافئ. نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على عجينة لينة سهلة الفرد. يفضل غسل البشرة جيداً بالماء الفاتر قبل وضع الماسك للحصول على أفضل النتائج. نضع الماسك على الوجه والعنق لمدة 15 دقيقة، ثم نزيل الماسك بالماء الفاتر. يفضل تكرار الماسك مرة كل أسبوع لنحصل على بشرة ناعمة ونضرة.

فوائد اللوز للبشرة

استخدام مطحون اللوز وزيت اللوز يساعد في منح البشرة مظهر صحي لاحتوائه على مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات المهمة لبشرة الجلد، ومن أهم فوائده ما يلي:-