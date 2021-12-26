ايه اللي هيحصل لجسمك لو صومتي 3 ايام!

الصيام ليه فوايد كتير للجسم ، وفي كتير من الانظمة الغذائية اللي بتعتمد على الصيام ، ومنها نظام صيام المية واللي سبق اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده ، واللي بيعتمد عن الامتناع عن الاكل والشرب الا المية بس لفترة زمنية معينة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد صيام المية للجسم.

فوايد صيام المية للجسم:

1- خلايا جسمك هتتجدد ذاتيا بشكل اسرع:

صيام المية بيحفز التجديد الذاتي لخلايا الجلد ، والمتخصصين كشفوا ان عملية التجديد بتبدأ بعد 18 – 20 ساعة من الصيام وبتوصل لذروتها بعد 48 – 72 ساعة ، بالاضافة كمان ان عملية تجديد الخلايا ممكن انها تحمي من مرض الزهايمر وامراض القلب.

2- هيساعد على خفض ضغط الدم:

صيام المية ممكن يساعد في خفض ضغط الدم ، وهو واحد من اخطر الامراض اللي بيعاني منها العالم الحديث ، والصيام بيظهر نتايج فعالة جدا.

3- هيساعد على تعزيز التمثيل الغذائي:

هرمونات الانسولين واللبتين بتلعب دور مهم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، الانسولين بيساعد على تخزين العناصر الغذائية من مجرى الدم ، واللبتين هو هرمون الامتلاء ، والابحاث اظهرت ان صيام المية بيخلي جسمك اكتر حساسية للهرمونات دي ، والمستوى الاعلى من الحساسية بيزود من فعالية الهرمونات دي ، وده معناه ان جسمك هيكون قادر على خفض نسبة السكر في الدم والوقاية من السمنة.

4- هيحمي الجسم من بعض الامراض المزمنة:

صيام المية بيقلل من مخاطر الاصابة بالامراض المزمنة ، بما فيهم مرض السكري وامراض القلب ، بالاضافة كمان ان الابحاث اثبتت ان صيام المية ممكن يساعد على تثبيط الجينات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية ، وممكن انه يخلي كمان العلاج الكيميائي اكتر فعالية.

5- هيساعد على تعزيز وظائف المخ:

الصيام اتوصف لاول مرة كعلاج للصرع من اكتر من 2000 سنة ، بالاضافة ان الابحاث اثبتت ان الصيام بيساعد على تصفية الذهن, واعادة شحن الحواس مع تحفيز وظائف المخ ، الصيام كمان عنده القدرة على تحسين الوظائف الادراكية ، ووقف التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ، وتقليل التنكس العصبي ، وتقليل تلف الدماغ ، وتحسين التعافي الوظيفي بعد السكتة الدماغية.

6- هيساعد على تقليل الوزن:

الفايدة الاكتر شيوعا المرتبطة بالصيام هي فقدان الوزن ، فقدان الوزن بيحصل بمجرد انتقال جسمك من حالة التغذية لحالة الصيام ، لانه مع عدم وجود اكل لحرقه للحصول على الطاقة ، هيبدأ الجسم في حرق دهون جسمك (الوقود المخزن) عشان تقدري تواصلي نشاطك ، في يوم صيام لمدة 24 ساعة ، هتفقدي حوالي 1/3 او ½ رطل من وزن الدهون ، مش وزن المية.

هل جربتي صيام المية قبل كده؟ هل فكرتي قبل كده تمشي على نظام قاسي زي ده؟

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