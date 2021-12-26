ملعقة واحدة بس من المكون ده هيخلي بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زي نهائي مش هتبطلي تعمليه

بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زي، الكشري المصري الشهير ذو الطعم اللذيذ الذي يفضله الجميع من مكوناته الرئيسية هو البصل المقرمش والذي يجعل طعم الكشري أفضل، طريقة تحضيره تختلف ولكن تحضيره بطعم مختلف عن المعتاد قد يجعل طبق الكشري غير مرغوب في تناوله، قومي بتحضير بصل الكشري المقرمش بطرق بسيطة وتقليدية تعطي للكشري طعمه المميز. بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زيت بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زيت سوف نقدم لكم كيفية تخضير بصل الكشري بدون ما يشرب زيت بطريقة سهله وبسيطة مكونات تحضير بصل الكشري بدون ما يشرب زيت بصلتان كبيرتان.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة نشا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

زيت. مكونات تحضير بصل الكشري بدون ما يشرب زيت تحضير بصل الشري المقرمش قومي بإحضار البصل نظفي وقشري البصل جيدًا.

قطعي البصل إلى نصفين وبعد ذلك قومي بصنع أنصاف حلقات متوسطة السمك.

فككي حلقات البصل من بعضها وبعد ذلك ضعي عليها الدقيق والنشا والملح والفلفل الأسود.

قلبي الدقيق مع النشا مع البصل باليدين.

قلبي بيدك بخفة حتي لا تتكسر شرائح البصل أو يمكنك تقليب الطبق بالكامل.

في طاسة قومي بوضع زيت غزير وانتظري حتى يغلي.

ضعي شرائح البصل في الطاسة وقومي نثرها في الطاسة، لا يفضل تكتل البصل في منطقة واحدة من الطاسة.

عند قرب حصول البصل على اللون الأحمر ظلي في تقليبها بالطاسة.

ازيلي بصل الكشري المقرمش على طبق موضوع عليها ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت الزائد. بصل الكشري بدون إضافات قومي بإحضار كمية البصل التي ترغبين في تحضيرها وقطعيها ونظفيها جيدًا.

في طاسة بها زيت غزير ومغلي قومي بوضع شرائح البصل المقطعة.

انتظري حتي يحصل البصل على اللون الأحمر وبعد ذلك أزيلي شرائح البصل على ورق مطبخ.

بفضل تقديم البصل بعد إخراجه من الطاسة بشكل مباشر ووضعه مباشرة على الكشري. تحضير بصل الشري المقرمشبصل الكشري بدون إضافات حلقات البصل المقرمشة لتزين طبق الشكري يمكنك وضع القليل من حلقات البصل، لها طعم لذيذ وطريقة تحضيرها سهلة.

قومي بإحضار كمية بصلتان كبيرتان.

نظفي وقطعي البصل على شكل شرائح متوسطة الحجم.

في طبق قومي بوضع دقيق ونشا والقليل من الماء لتكوين عجينة.

في طبق آخر ضعي الدقيق والنشا بدون ماء.

ضعي حلقة البصل في عجينة الدقيق وبعد ذلك ضعيها في الدقيق الجاف.

وضعي حلقات البصل في طاسة زيت غزير يغلي.

ضعي حلقات البصل على وجه طبق الكشري. حلقات البصل المقرمشة الوسوم

بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زي، الكشري المصري الشهير ذو الطعم اللذيذ الذي يفضله الجميع من مكوناته الرئيسية هو البصل المقرمش والذي يجعل طعم الكشري أفضل، طريقة تحضيره تختلف ولكن تحضيره بطعم مختلف عن المعتاد قد يجعل طبق الكشري غير مرغوب في تناوله، قومي بتحضير بصل الكشري المقرمش بطرق بسيطة وتقليدية تعطي للكشري طعمه المميز. بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زيت بصل الكشري مقرمش ومش هيشرب زيت سوف نقدم لكم كيفية تخضير بصل الكشري بدون ما يشرب زيت بطريقة سهله وبسيطة مكونات تحضير بصل الكشري بدون ما يشرب زيت بصلتان كبيرتان.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة نشا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

زيت. مكونات تحضير بصل الكشري بدون ما يشرب زيت تحضير بصل الشري المقرمش قومي بإحضار البصل نظفي وقشري البصل جيدًا.

قطعي البصل إلى نصفين وبعد ذلك قومي بصنع أنصاف حلقات متوسطة السمك.

فككي حلقات البصل من بعضها وبعد ذلك ضعي عليها الدقيق والنشا والملح والفلفل الأسود.

قلبي الدقيق مع النشا مع البصل باليدين.

قلبي بيدك بخفة حتي لا تتكسر شرائح البصل أو يمكنك تقليب الطبق بالكامل.

في طاسة قومي بوضع زيت غزير وانتظري حتى يغلي.

ضعي شرائح البصل في الطاسة وقومي نثرها في الطاسة، لا يفضل تكتل البصل في منطقة واحدة من الطاسة.

عند قرب حصول البصل على اللون الأحمر ظلي في تقليبها بالطاسة.

ازيلي بصل الكشري المقرمش على طبق موضوع عليها ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت الزائد. بصل الكشري بدون إضافات قومي بإحضار كمية البصل التي ترغبين في تحضيرها وقطعيها ونظفيها جيدًا.

في طاسة بها زيت غزير ومغلي قومي بوضع شرائح البصل المقطعة.

انتظري حتي يحصل البصل على اللون الأحمر وبعد ذلك أزيلي شرائح البصل على ورق مطبخ.

بفضل تقديم البصل بعد إخراجه من الطاسة بشكل مباشر ووضعه مباشرة على الكشري. تحضير بصل الشري المقرمشبصل الكشري بدون إضافات حلقات البصل المقرمشة لتزين طبق الشكري يمكنك وضع القليل من حلقات البصل، لها طعم لذيذ وطريقة تحضيرها سهلة.

قومي بإحضار كمية بصلتان كبيرتان.

نظفي وقطعي البصل على شكل شرائح متوسطة الحجم.

في طبق قومي بوضع دقيق ونشا والقليل من الماء لتكوين عجينة.

في طبق آخر ضعي الدقيق والنشا بدون ماء.

ضعي حلقة البصل في عجينة الدقيق وبعد ذلك ضعيها في الدقيق الجاف.

وضعي حلقات البصل في طاسة زيت غزير يغلي.

ضعي حلقات البصل على وجه طبق الكشري. حلقات البصل المقرمشة

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