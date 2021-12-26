كيكة المياه الاقتصادية الهشة بمكونات بسيطة

كيكة المياه الموفرة الأقتصادية، تعد الكيك من الحلوى التي يحبها الجميع بكل الطبقات وقالب الكيك رمز من رموز المناسبات السعيدة المختلفة بين العائلات منها حفل الزواج أو حفلات التخرج والنجاح أو أعياد الميلاد وتختلف طريقة عملها من شخص لأخر على حسب الأمكانيات، واليوم سنوضح لكم المكونات والطريقة البسيطة التي يتم عملها بالماء دون تكلفة عالية.

تعتبر كيكة المياه الساخن الاقتصادي واحدة من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد ومكوناتها الاقتصادية المتوفرة في كل منزل، فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخن الاقتصادي.

مكونات كيكة المياه الساخنة الاقتصادية:

يتم تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادي بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة المياه الساخنة:

كأس ونصف من الدقيق.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت.

نصف كأس من المياه الساخنة.

بيضتان.

بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من النسكافيه.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

رشة من الملح.

خطوات تحضير كيكة المياه الساخنة:

يتم تحضير كيكة المياه الساخنة بخطوات سهلة وسريعة، فكل أم ترغب في أن تقدم إلى أفراد أسرتها كل ما هو جديد وتعتبر تلك الكيكة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بالمذاق الجيد وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخنة: