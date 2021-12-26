كيكة المياه الاقتصادية الهشة بمكونات بسيطة

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كيكة المياه الموفرة الأقتصادية، تعد الكيك من الحلوى التي يحبها الجميع بكل الطبقات وقالب الكيك رمز من رموز المناسبات السعيدة المختلفة بين العائلات منها حفل الزواج أو حفلات التخرج والنجاح أو أعياد الميلاد وتختلف طريقة عملها من شخص لأخر على حسب الأمكانيات، واليوم سنوضح لكم المكونات والطريقة البسيطة التي يتم عملها بالماء دون تكلفة عالية.كيكة المياه الاقتصادي:
تعتبر كيكة المياه الساخن الاقتصادي واحدة من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد ومكوناتها الاقتصادية المتوفرة في كل منزل، فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخن الاقتصادي.مكونات كيكة المياه الساخنة الاقتصادية:
يتم تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادي بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة المياه الساخنة:
- كأس ونصف من الدقيق.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من المياه الساخنة.
- بيضتان.
- بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقتان من الكاكاو الخام.
- رشة من الملح.
يتم تحضير كيكة المياه الساخنة بخطوات سهلة وسريعة، فكل أم ترغب في أن تقدم إلى أفراد أسرتها كل ما هو جديد وتعتبر تلك الكيكة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بالمذاق الجيد وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخنة:
- أولًا يتم الحصول على بولة ويتم وضع فيها البيض مع الفانيليا والسكر ويتم الخلط بالاعتماد على المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت ثم يتم الضرب بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يختلطوا مع بعضم البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة المكونات الجافة وهي كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والملح مع ملعقتين من الكاكاو.
- بعد ذلك يتم الخلط جيدًا مع الحرص على إضافتهم بصورة تدريجية.
- الخطوة التالية يتم إذابة ملعقة من النسكافيه في المياه المغلية قبل أن يتم إضافته للمكونات.
- بعد ذلك يتم وضع النسكافيه على الخليط ويتم الضرب مرة أخرى ثم بعد ذلك يتم إضافة ملعقة من الخل ويتم الضرب مرة.
- الحصول على قالب الكيك ثم يتم وضع فيه ملعقة من الزيت أو الزبدة ثم يتم إضافة ملعقة من الدقيق.
- يتم توزيعهم بصورة جيدة منعًا للتكتل والحرص على صبه بهدوء.
- بعد ذلك يتم إدخال الخليط إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء عليكم جميعًا.
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كيكة المياه الموفرة الأقتصادية، تعد الكيك من الحلوى التي يحبها الجميع بكل الطبقات وقالب الكيك رمز من رموز المناسبات السعيدة المختلفة بين العائلات منها حفل الزواج أو حفلات التخرج والنجاح أو أعياد الميلاد وتختلف طريقة عملها من شخص لأخر على حسب الأمكانيات، واليوم سنوضح لكم المكونات والطريقة البسيطة التي يتم عملها بالماء دون تكلفة عالية.كيكة المياه الاقتصادي:
تعتبر كيكة المياه الساخن الاقتصادي واحدة من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد ومكوناتها الاقتصادية المتوفرة في كل منزل، فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخن الاقتصادي.مكونات كيكة المياه الساخنة الاقتصادية:
يتم تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادي بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة المياه الساخنة:
- كأس ونصف من الدقيق.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من المياه الساخنة.
- بيضتان.
- بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقتان من الكاكاو الخام.
- رشة من الملح.
يتم تحضير كيكة المياه الساخنة بخطوات سهلة وسريعة، فكل أم ترغب في أن تقدم إلى أفراد أسرتها كل ما هو جديد وتعتبر تلك الكيكة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بالمذاق الجيد وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخنة:
- أولًا يتم الحصول على بولة ويتم وضع فيها البيض مع الفانيليا والسكر ويتم الخلط بالاعتماد على المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت ثم يتم الضرب بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يختلطوا مع بعضم البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة المكونات الجافة وهي كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والملح مع ملعقتين من الكاكاو.
- بعد ذلك يتم الخلط جيدًا مع الحرص على إضافتهم بصورة تدريجية.
- الخطوة التالية يتم إذابة ملعقة من النسكافيه في المياه المغلية قبل أن يتم إضافته للمكونات.
- بعد ذلك يتم وضع النسكافيه على الخليط ويتم الضرب مرة أخرى ثم بعد ذلك يتم إضافة ملعقة من الخل ويتم الضرب مرة.
- الحصول على قالب الكيك ثم يتم وضع فيه ملعقة من الزيت أو الزبدة ثم يتم إضافة ملعقة من الدقيق.
- يتم توزيعهم بصورة جيدة منعًا للتكتل والحرص على صبه بهدوء.
- بعد ذلك يتم إدخال الخليط إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء عليكم جميعًا.
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