هاتي كوب لبن وتعالى أقولك على عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير لازم تعمليها لأولادك

عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير، تعد الفطائر من الوجبات السريعة والسهلة والتي يمكن تجهيزها في البيت بكل سهولة ومن دون أخذ وقت كبير في ذلك، فيمكن لربات البيوت تجهيز فطيرة الطاسة لعائلتها في وقت صغير عند الشعور بالجوع في أي وقت من اليوم، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل فطيرة الطاسة في المنزل وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل وسوف تنال إعجاب كل من يتذوقها. عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير يمكن اتباع هذه الطريقة من أجل تجهيز فطيرة الطاسة: مكونات عمل فطيرة الطاسة كوب من اللبن الدافئ.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

رشه ملح. مكونات عمل فطيرة الطاسة مكونات حشوة فطيرة الطاسة فلفل ألوان.

السوسيس.

جبن شيدر.

جبنه موتزريلا.

قطع من الدجاج أو لحم مفروم.

زيتون.

بصل. مكونات حشوة فطيرة الطاسة طريقة تحضير فطيرة الطاسة في إناء يتم إضافة الدقيق مع الملح واللبن وتقليبهم جيداً، ثم يتم وضع الماء بشكل حتى يتكون لدينا عجينة طرية.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم دهن سطح كرة العجين بالزيت وفردها باستخدام النشابة.

لتحضير حشوة فطيرة الطاسة نحتاج إلى مقلاة ونضع فيها ملعقة من الزيت ثم يتم إضافة قطع الدجاج إليها وتشويحها جيداً، ثم يتم بعد ذلك وضع قطع من البصل وقطع من الفلفل الملون وإضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون ومزجها جيداً وتركها حتى تمام النضج، يتم بعد ذلك وضع قطع من الزيتون إلى الخليط.

لتحضير حشوة اللحم المفروم نضع طاسة على النار وبها ملعقة من الزيت ونتركها تسخن ونضيف إليها قطع من البصل ونشوحها جيداً ثم يتم إضافة اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود إليه وتركها حتى تنضج المكونات تماماً.

نحضر قطع العجين بعد فردها و نضيف إليها حشو الدجاج أو اللحم حسب الرغبة ونضيف إليه كمية مناسبة من الجبن الشيدر المبشور والجبن الموتزريلا المبشور، ثم يتم لفها من الجوانب.

توضع الفطائر في طاسة بها كمية بسيطة من الزيت وتقليبها إلى جميع الاتجاهات حتى تنضج تماماً. طريقة تحضير فطيرة الطاسة وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة تحضير فطيرة الطاسة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، يمكنك تنفيذها لإسعاد عائلتك بألذ فطائر الطاسة. الوسوم

عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير، تعد الفطائر من الوجبات السريعة والسهلة والتي يمكن تجهيزها في البيت بكل سهولة ومن دون أخذ وقت كبير في ذلك، فيمكن لربات البيوت تجهيز فطيرة الطاسة لعائلتها في وقت صغير عند الشعور بالجوع في أي وقت من اليوم، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل فطيرة الطاسة في المنزل وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل وسوف تنال إعجاب كل من يتذوقها. عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير عمل فطيرة الطاسة بدون خميرة ولا تخمير يمكن اتباع هذه الطريقة من أجل تجهيز فطيرة الطاسة: مكونات عمل فطيرة الطاسة كوب من اللبن الدافئ.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

رشه ملح. مكونات عمل فطيرة الطاسة مكونات حشوة فطيرة الطاسة فلفل ألوان.

السوسيس.

جبن شيدر.

جبنه موتزريلا.

قطع من الدجاج أو لحم مفروم.

زيتون.

بصل. مكونات حشوة فطيرة الطاسة طريقة تحضير فطيرة الطاسة في إناء يتم إضافة الدقيق مع الملح واللبن وتقليبهم جيداً، ثم يتم وضع الماء بشكل حتى يتكون لدينا عجينة طرية.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم دهن سطح كرة العجين بالزيت وفردها باستخدام النشابة.

لتحضير حشوة فطيرة الطاسة نحتاج إلى مقلاة ونضع فيها ملعقة من الزيت ثم يتم إضافة قطع الدجاج إليها وتشويحها جيداً، ثم يتم بعد ذلك وضع قطع من البصل وقطع من الفلفل الملون وإضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون ومزجها جيداً وتركها حتى تمام النضج، يتم بعد ذلك وضع قطع من الزيتون إلى الخليط.

لتحضير حشوة اللحم المفروم نضع طاسة على النار وبها ملعقة من الزيت ونتركها تسخن ونضيف إليها قطع من البصل ونشوحها جيداً ثم يتم إضافة اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود إليه وتركها حتى تنضج المكونات تماماً.

نحضر قطع العجين بعد فردها و نضيف إليها حشو الدجاج أو اللحم حسب الرغبة ونضيف إليه كمية مناسبة من الجبن الشيدر المبشور والجبن الموتزريلا المبشور، ثم يتم لفها من الجوانب.

توضع الفطائر في طاسة بها كمية بسيطة من الزيت وتقليبها إلى جميع الاتجاهات حتى تنضج تماماً. طريقة تحضير فطيرة الطاسة وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة تحضير فطيرة الطاسة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، يمكنك تنفيذها لإسعاد عائلتك بألذ فطائر الطاسة.

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