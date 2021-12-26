لا تفكري ولا تحتارى... هقولك على طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت خطوة بخطو زي المطاعم

طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت، يرجع مسمى كفتة داود باشا إلى الوالي العثماني لمصر داود باشا في القرن 19 حيث كان يطهوها له أمهر الطهاة، لذا تلك الأكلة من الأكلات التي لها طابع مميز، يحب تناولها الكبار لطعمها اللذيذ والأطفال يحبون شكلها الكروي المميز وسط صلصة الطماطم، قومي بتحضير أكلة داود باشا المفضلة قدمي بجانبه طبق من الأرز واستمتعي بالطعم اللذيذ بأبسط الأكلات. طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كفتخ داوود باشافي المنزل بطريقة سهله وبسيطة مكونات عمل كفته داوود باشا نصف كيلو لحم.

كزبرة خضراء.

بقدونس مفروم ناعم.

بصلة مبشورة.

توابل كفتة داود باشا.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم.

السبع بهارات.

كوبان عصير طماطم.

بصلة مبشورة للصلصة.

مكعبات زبدة. مكونات عمل كفته داوود باشا طريقة تحضير كفته داوود باشا في طبق قومي بوضع اللحم المفروم، تلك الكمية تكفي حتى 4 أشخاص.

ضعي معها ملعقة من البقدونس الناعم وملعقة من الكزبرة الخضراء المبشورة.

ضعي توابل الكفتة والسبع بهارات والملح والفلفل الأسود، قومي بتقليب اللحم المفروم مع جميع المكونات.

أتركي اللحم على جنب وقومي بتحضير صلصة كفتة داود باشا.

في طاسة على النار قومي بوضع مكعبان من الزبدة والبصلة المبشورة.

قلبي البصلة حتي تحمر وضعي بعد ذلك كوبان عصير الطماطم وضعي معها التوابل المرغوب فيها.

اتركي الطماطم تتسبك وتصبح جاهزة لوضع الكفتة.

قومي بتشكيل الكفتة على هيئة كرات، في طاسة كبيرة بها مكعبان من الزبدة قومي بوضع كرات اللحم وقلبيها على جميع الاتجاهات.

ضعي بعد ذلك الكفتة في طاسة الطماطم، وهكذا تصبح كفته داوود باشا جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كفته داوود باشا طريقة كفتة داود باشا طريقة كفتة داود باشا سوف نقدم طريقة اخري لعمل كفتة داود باشا مكونات كفتة داود باشا نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

توابل لحم.

توابل كفتة.

بيضة.

ملعقتان بقسماط.

صلصة طماطم. طريقة تحضير كفته داوود باشا في طبق واسع قومي بوضع البصلة المبشورة معها توابل اللحم والكفتة والملح والفلفل الأسود.

ضعي بيضة معهما وقومي بتقليبه وبعد ذلك ضعي ملعقتان البقسماط.

قلبي المكونات معًا حتى تمتزج وبعد ذلك أضيفي اللحم المفروم.

ظلي في تقليب المكونات وافركي اللحم بالبصل المبشور حتى يندمج اللحم بالكامل ويصبح له لون موحد.

شكلي اللحم على شكل كرات وضعيها في صينية ومعه مكعبان من الزبدة أو السمن.

قلبي كرات اللحم حتى يصبح لها لون ذهبي من جميع الأتجاهات.

ضعي صلصة الطماطم والقليل من الملح والفلفل الأسود. مكونات كفتة داود باشاطريقة تحضير كفته داوود باشا الوسوم

طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت، يرجع مسمى كفتة داود باشا إلى الوالي العثماني لمصر داود باشا في القرن 19 حيث كان يطهوها له أمهر الطهاة، لذا تلك الأكلة من الأكلات التي لها طابع مميز، يحب تناولها الكبار لطعمها اللذيذ والأطفال يحبون شكلها الكروي المميز وسط صلصة الطماطم، قومي بتحضير أكلة داود باشا المفضلة قدمي بجانبه طبق من الأرز واستمتعي بالطعم اللذيذ بأبسط الأكلات. طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كفتخ داوود باشافي المنزل بطريقة سهله وبسيطة مكونات عمل كفته داوود باشا نصف كيلو لحم.

كزبرة خضراء.

بقدونس مفروم ناعم.

بصلة مبشورة.

توابل كفتة داود باشا.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم.

السبع بهارات.

كوبان عصير طماطم.

بصلة مبشورة للصلصة.

مكعبات زبدة. مكونات عمل كفته داوود باشا طريقة تحضير كفته داوود باشا في طبق قومي بوضع اللحم المفروم، تلك الكمية تكفي حتى 4 أشخاص.

ضعي معها ملعقة من البقدونس الناعم وملعقة من الكزبرة الخضراء المبشورة.

ضعي توابل الكفتة والسبع بهارات والملح والفلفل الأسود، قومي بتقليب اللحم المفروم مع جميع المكونات.

أتركي اللحم على جنب وقومي بتحضير صلصة كفتة داود باشا.

في طاسة على النار قومي بوضع مكعبان من الزبدة والبصلة المبشورة.

قلبي البصلة حتي تحمر وضعي بعد ذلك كوبان عصير الطماطم وضعي معها التوابل المرغوب فيها.

اتركي الطماطم تتسبك وتصبح جاهزة لوضع الكفتة.

قومي بتشكيل الكفتة على هيئة كرات، في طاسة كبيرة بها مكعبان من الزبدة قومي بوضع كرات اللحم وقلبيها على جميع الاتجاهات.

ضعي بعد ذلك الكفتة في طاسة الطماطم، وهكذا تصبح كفته داوود باشا جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كفته داوود باشا طريقة كفتة داود باشا طريقة كفتة داود باشا سوف نقدم طريقة اخري لعمل كفتة داود باشا مكونات كفتة داود باشا نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

توابل لحم.

توابل كفتة.

بيضة.

ملعقتان بقسماط.

صلصة طماطم. طريقة تحضير كفته داوود باشا في طبق واسع قومي بوضع البصلة المبشورة معها توابل اللحم والكفتة والملح والفلفل الأسود.

ضعي بيضة معهما وقومي بتقليبه وبعد ذلك ضعي ملعقتان البقسماط.

قلبي المكونات معًا حتى تمتزج وبعد ذلك أضيفي اللحم المفروم.

ظلي في تقليب المكونات وافركي اللحم بالبصل المبشور حتى يندمج اللحم بالكامل ويصبح له لون موحد.

شكلي اللحم على شكل كرات وضعيها في صينية ومعه مكعبان من الزبدة أو السمن.

قلبي كرات اللحم حتى يصبح لها لون ذهبي من جميع الأتجاهات.

ضعي صلصة الطماطم والقليل من الملح والفلفل الأسود. مكونات كفتة داود باشاطريقة تحضير كفته داوود باشا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تفكري ولا تحتارى… هقولك على طريقة عمل كفته داوود باشا في البيت خطوة بخطو زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.