أسباب تساقط شعر اللحية ونصائح منزلية لعلاجه

تساقط شعر اللحية تعد من أكبر المشكلات التي يعانيها الرجال، وخاصة إذا كنت عزيزي الرجل من محبي إطلاق لحيتك، والحفاظ على شكها الجذاب، والأنيق طوال الوقت، هناك عدة أسباب لتساقط شعر لحيتك، عليك أولاً بمعرفتها، ثم البدء في طرق العلاج، في بعض الأحيان قد يكون التساقط طبيعياً، يمكنك معالجته ببعض الأفكار المنزلية، وفي أحيان أخرى يمكن أن يؤدي عدد من الأمراض الجلدية، إلى ظهور بقع صلعاء في اللحية الأمر يتطلب استشارة الطبيب.

الأمراض الجلدية

أسباب تساقط شعر اللحية

هي السبب الأكثر شيوعاً والأشد خطورة، يجب عليك أن تلاحظ كم الشعر المفقود يوميا، وملاحظة الأعراض التي من أهمها:

تساقط شعر لحيتك بصفة يومية. فقدان كميات كثيرة من شعر اللحية. قلة كثافة اللحية. عدم نمو الشعر في مناطق. طفح جلدي دائري يشبه الحلقات. حكة في الجلد. جلد أحمر أو متقشر أو متشقق.

ربما تكون تلك الأعراض مقدمة لأحد الأمراض الجلدية في الذقن وهي:

الثعلبة: مرض جلدي شائع يهاجم بصيلات ينتج عن قلة المناعة الذاتية. السعفة: تنتج عن الفطريات والبكتريا التي تحيط بشعر اللحية، وهو مرض جلدي معدي، يجب عليك التأكد من عدم تبادل الأدوات الشخصية مع احد الاشخاص المصابين، أو التعامل مع حيوان مصاب يه. الفطر الجلدي: ينتج عن استخدام مركبات كيميائية ضارة تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر الموجود في اللحية، وفي تلك الحالة يجب استشارة الطبيب فوراً، وعدم استخدام الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب.

عدم العناية الشخصية

إن عدم غسل اللحية يوميا بالمياه النظيفة، واستخدام المواد الكيميائية والصابون من أهم مسببات الأمراض الجلدية التي تؤدي إلى تساقط شعر اللحية.

الحالة النفسية

التوتر النفسي والقلق من أهم مسببات تساقط الشعر، يجب عليك بقدر الإمكان البعد عن التفكير المستمر، والقلق والتوتر.

الحلاقة الخاطئة

تعد طريقة الحلاقة الخاطئة، باستخدام أدوات غير نظيفة، أو بحلق اللحية من اليسار إلى اليمين أو من أسفل لأعلى من الممكن يؤدي أضرار جلدية تسبب سقوط شعر اللحية.

علاج تساقط شعر اللحية

حين تتأكد من تساقط شعيرات صغيرة عند تصفيف لحيتك يوميا، في تلك الحالة يجب عليك اتباع الخطوات التالية للحد من هذا التساقط:

يحب العناية الشخصية اليومية بشعر اللحية، كما يجب تجنب الإكثار من استخدام الصابون، والمواد الكيميائية الضارة. التأكد من عدم وجود مرض جلدي، ومتابعة الأعراض التي تظهر بصفة يومية، واستشارة الطبيب فوراً، لوصف العلاج المناسب. الحصول على قدر من الراحة، وعدم التفكير، حيث أن القلق وعدم الراحة سبب أساسي في تساقط شعر الذقن. اتباع التعليمات الغذائية السليمة، والاهتمام بأكل الخضروات والفواكه. تدليك فروة شعر لحيتك بصفة يومية تدليك خفيف. حلق الذقن من اليمين لليسار ومن الأعلى للأسفل.

نصائح منزلية لعلاج تساقط شعر اللحية

رغم أنه لا توجد أدلة كثيرة على دعم العلاجات المنزلية في علاج التساقط، فقد تكون محاولات جيدة خاصة أنها لا تتسبب في أي ضرر.

ويمكنك استخدام بعض المكونات الطبيعية، لعلاج تساقط شعر لحيتك، قم بإعدادها، ثم قم بفرك لحيتك بلطف مرة واحدة يومياً،

عصير الثوم الصافي. الشاي الأخضر المبرد. الصبار. زيت الخروع أو جوز الهند أو اللوز. زيت اللافندر الطبيعي. تناول أدوية الزنك. استخدام مكملات نمو الشعر الغير ضارة. تقشير الذقن باستخدام مقشر طبيعي حيث يحفز من نمو خلايا الشعر الميتة.

تساقط شعر اللحية من المشاكل التي يمر بها الرجال في جميع المراحل العمرية، يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان الأمر يتعلق بمرض جلدي، أو يمكنك تجنب هذه المشكلة بالمزيد من العناية الشخصية.