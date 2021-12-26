اسرار عمل كفتة الحاتي هتطلع معاكي أحلى كفتة من غير ماتكش والطعم روعة، حيث أن كفتة الحاتي من أفضل الأكلات التي يفضل الناس شرائها من المطاعم بسبب طعمها الفريد، ولذلك تقوم كل ربة منزل بمحاولة إعداد كفتة تشبه كفتة الحاتي، ولكن يختلف الطعم بسبب المكونات التي يضعها الحاتي أثناء إعداد طبق الكفتة، حيث أن الكفتة من الأطباق المصرية اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار بسبب طعمها الجميل، ومذاقها الرائع، وهي مفيدة ومغذية للجسم بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من البروتينات اللازمة لجسم الإنسان، فهي من الأكلات الخفيفة التي تصلح للرحلات أو للشواطئ.

اسرار عمل كفتة الحاتي

تخشى كل أم على أطفالها من شراء الكفتة من الشارع، حيث أن اللحوم المنتشرة من المنتجات الغير مضمونة، كما أن إعدادها في المنزل يعتبر أفضل من أجل المحافظة على الصحة، ولذلك يوجد بعض الأسرار للكثير من الطهاة من أجل إعداد طبق الكفتة المميز، ومن أهم تلك الأسرار ما يلي:

لابد من تصفية البصل من الماء حيث أن الماء يعمل على تفكك الكفتة.

كما يمكن استخدام الماء المصفي في تشكيل أصابع الكفتة.

لابد من فرم اللحمة والدهن جيدا مرتين في الكبة الكهربائية.

يمكن إضافة ملعقة من الدقيق أو النشا إلى عجينة الكفتة.

حيث أن هذه المكونات تعمل على تماسك الكفتة وعدم تفككها.

لابد من ترك عجينة الكفتة لترتاح لمدة ساعة أوأكثر حتى تعطي مذاق أروع.

طريقة عمل كفتة الحاتي

تعتبر كفتة الحاتي من الأكلات المميزة التي نفضل شرائها ولكن نخشى من جودتها، حيث أنها من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم.

1/8 كيلو دهن مفروم.

2 بصل مبشور ومصفى منه الماء.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

2 ملعقة من بهارات الكفتة المشكلة.

ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسمر.

4 ملاعق من الشبت والكزبرة المفروم ناعم.

4 فصوص ثوم مفروم.

رشة جوز الطيب.

نقوم بإحضار طبق عميق، ثم نقوم بعجن جميع المكونات معا في هذا الطبق. بعد أن تتشكل عجينة متماسكة من الخليط نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة. ثم نقوم بتشكيل العجين على أسياخ الكفتة. نقوم بإشعال الفحم ثم نقوم بشوي الكفتة على الفحم لمدة نصف ساعة على الجانبين. بعد ذلك تقدم الكفتة المشوية مع العيش والمخلل والسلطات.

مكونات كفتة المحلاتطريقة التحضير