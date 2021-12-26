علاج صدفية الشعر في المنزل بمكونات طبيعية

يرغب العديد من الأفراد في التعرف على علاج صدفية الشعر في المنزل حيث تعد من الأمراض المناعية المزعجة للغاية التي تصيب البالغين وشريحة صغيرة من الأطفال بنسب متفاوتة ففي الحالات الخفيفة يمكن السيطرة على صدفية الشعر من خلال استخدام بعض الطرق المنزلية الفعالة من زيوت ونباتات للحد من تطور الأعراض والسيطرة عليها قبل تفاقمها في الشعر وفيما يلي سوف نقدم لكم أبرز طرق العلاج بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة.

علاج صدفية الشعر في المنزل

يتواجد العديد من المنتجات البسيطة التي يمكن شراؤها دون اللجوء إلى الوصفات الطبية لعلاج الأعراض الناتجة عن صدفية الشعر مثل القشور وخلايا الجلد الميت وتتمثل تلك العلاجات في التالي:

جل الصبار

يتمتع جل الصبار بالعديد من الفوائد الرائعة على البشرة والشعر ويعد من أبرزها التقليل من حالات تهيج واحمرار الجلد المصاحبة لمرض صدفية الشعر بالإضافة إلى التخلص من القشور بشكل فعال.

الملح الإنجليزي

يعد واحدة من الطرق الفعالة التي تساهم في التقليل من أعراض صدفية الشعر عن طريق خلطه بالماء في حوض الاستحمام أو إناء كبير ووضع الرأس به لمدة 15 دقيقة، فبتلك الطريقة سوف تتمكن من الشعور بالحكة بنسبة أقل فضلًا إلى التخلص من القشور.

الثوم

الثوم هو واحدًا من النباتات الهامة التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة مما يجعله فعالة للغاية في التقليل من أعراض صدفية الرأس، ليس عليك سوى خلط كمية من الثوم المهروس مع كريم الشعر بنسبة متساوية ووضعها على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة ثم شطفها بالمياه الباردة.

خل التفاح

يساعد خل التفاح في التقليل من حكة الرأس المصاحبة لصدفية الرأس وذلك من خلال مزجه مع الشامبو العادي أو وضعة على فروة الرأس بشكل مباشر ثم غسله بعد دقائق معدودة.

علاج صدفية الشعر طبيعيًا

يتواجد العديد من الطرق الطبيعية والعادات التي تساهم في الحد من أعراض صدفية الشعر وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

استخدام المرطبات

يمكنك اللجوء إلى جهاز ترطيب الجلد للحفاظ على رطوبة الجو في المكان مما يحد من جفاف فروة الرأس بالإضافة إلى تطبيق الكريمات المناسبة للحد من ظهور القشور والحراشف.

أوميغا 3

يساعد تناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3 على التقليل من الإلتهابات والحد من ظهور الأمراض المناعية مثل الصدفية ويعد من أبرز الأطعمة الغنية بأويغا 3 هي: التونة، السردين، الماكريل، السلمون.

الأنشطة المقللة للتوتر

يعد التتر والقلق واحد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم مرض الصدفية. لذلك يعد اللجوء للأساليب المخففة من التوتر من العلاجات الفعالة لهذا المرض. وتتمثل تلك الأساليب في: اليوغا، التأمل، العلاجات العطرية، تمارين التنفس العميق.

عنب أوريغون

أثبتت العديد من الدراسات مدى فاعلية عنب الأوريغون في علاج صدفية الشعر في المنزل بشكل فعال. حيث تساعد على سيطرة الاستجابة المناعية التي ينتج عنها هذا المرض. لكن ينصح بإستشارة الطبيب المختص قبل الاستخدام بسبب تفاعله مع بعض الأدوية.

نصائح للتقليل من صدفية الشعر

هناك العديد من النصائح الهامة التي بدورها تساهم في التقليل من أعراض صدفية الشعر المزعجة. ويعد من أبرز تلك النصائح ما يلي:

ينصح بالتخلص من الحراشف المتراكمة على فروة الرأس أولًا بأول. فبمجرد إجراء تلك العملية سوف تتمكن فروة الرأس من إستقبال إى كريم علاجي. يفضل استخدام الشامبو الذي يتضمن حامض الساليسيليك في تركيبه نظرًا لمساعدته في التخلص من الحراشف المتواجدة بفروة الرأس. ينصح باستخدام منتجات العناية بالشعر التي تتضمن حمض اللاكتيك واليوريا والقطران والفينول. استخدام الزيوت الطبيعية المستخلصة من النباتات مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وتطبيقها على فروة الرأس للتخلص من الحراشف. شراء مزيج سائل من الغسليسرين والفينول من الصيدليات ووضعه على فروة الرأس لمدة نصف ساعة على الأقل.

وفي الختام نكون قد تحدثنا عن علاج صدفية الشعر في المنزل. وذكرنا لكم أبرز الطرق الطبيعية المساهمة في علاج تلك المشكلة بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة.