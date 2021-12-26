ودعاء لأكل الحمام في المطاعم .. طريقة تحضير الحمام المحشى فريك أو أرز بخلطة رهيبة

الحمام المحشى فريك أو أرز، سواء كان في العزمات أو على سفرتك مع عائلتك تظل أكلة الحمام هي المفضلة للجميع، طعمه لذيذ ومميز يفضل تناوله الطفل والكبير، له أكثر من حشوة يمكن تحضيره بها وجميع الحشوات طعمها رائع معه، قومي بتحضير أكلة الحمام بأفضل طريقة لحشوة الفريك والأرز، مشوية في الفرن أو مقلي بالزيت. الحمام المحشى فريك أو أرز الحمام المحشى فريك أو أرز مكونات الحمام المحشي فريك نصف كيلو من الفريك.

مكعبات زبدة.

ملح وفلفل أسود.

حمامتان.

ورق لورأ.

زيت. مكونات الحمام المحشي فريك طريقة الحمام المحشي فريك أولًا قومي بتحضير الحشوة قومي بإحضار الفريك وانقعيه نصف ساعة قبل تحضيره.

نظفي الحمام جيدًا وضعية للنقع في ماء تحتوي على ملح وخل واتركيه لمدة ساعة.

في وعاء قومي بوضع مكعبات الزبدة ومعها الفريك و ظلي في تقليب الفريك بعض الوقت.

ضعي معه الملح والفلفل الأسود وقلبي وبعد ذلك ضعي الماء واتركيه حتى تصبح نصف سواء.

أحضري الحمام بعد ما ينضج الفريك ويبرد وقومي بحشو الحمام بالفريك.

أغلقي أرجل الحمام جيدًا حتي لا تخرج الحشوة منه.

في وعاء على النار قومي بوضع كمية مياه مناسبة للسلق.

ضعي الحمام بعد غليان الماء مع الملح والفلفل وورق اللورا.

بعد نضج الحمام قومي بإزالته من الماء واتركيه نصف ساعة ليجف.

في زيت غزير يغلي ضعي الحمام وظلي في قلبه على كافة الاتجاهات حتى يحصل على اللون الأحمر.

هكذا يصبح جاهز للتقديم. حمام محشي رز مكونات حمام محشي رز كوب من الأرز الأبيض.

بصلة مبشورة.

كمون.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

حمامتان.

سمن. طريقة حمام محشي رز قومي بتنظيف الحمام وينقع قبل استخدامه جيدًا.

في وعاء على النار قومي بوضع مكعبات زبدة معها البصلة حتى يتغير لونها.

ضعي الأرز بعد ذلك بعد تنظيفه وظلي في التقليب.

وضعي مع الأرز الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا.

ضعي معها القليل من الماء واتركي الأرز يحصل على نصف سواء.

أتركي الأرز ليبرد وبعد ذلك قومي بحشو الحمام به.

أغلقي الحمام جيدًا وضعيه في ماء للسلق.

بعد ذلك ازيلي الحمام من الماء واتركيه ليجف.

في صينية قومي بوضع الحمام ووزعي عليه سمن في جميع الاتجاهات.

ضعي الحمام في الفرن حتى يحصل على اللون الأحمر. طريقة الوسوم

الحمام المحشى فريك أو أرز، سواء كان في العزمات أو على سفرتك مع عائلتك تظل أكلة الحمام هي المفضلة للجميع، طعمه لذيذ ومميز يفضل تناوله الطفل والكبير، له أكثر من حشوة يمكن تحضيره بها وجميع الحشوات طعمها رائع معه، قومي بتحضير أكلة الحمام بأفضل طريقة لحشوة الفريك والأرز، مشوية في الفرن أو مقلي بالزيت. الحمام المحشى فريك أو أرز الحمام المحشى فريك أو أرز مكونات الحمام المحشي فريك نصف كيلو من الفريك.

مكعبات زبدة.

ملح وفلفل أسود.

حمامتان.

ورق لورأ.

زيت. مكونات الحمام المحشي فريك طريقة الحمام المحشي فريك أولًا قومي بتحضير الحشوة قومي بإحضار الفريك وانقعيه نصف ساعة قبل تحضيره.

نظفي الحمام جيدًا وضعية للنقع في ماء تحتوي على ملح وخل واتركيه لمدة ساعة.

في وعاء قومي بوضع مكعبات الزبدة ومعها الفريك و ظلي في تقليب الفريك بعض الوقت.

ضعي معه الملح والفلفل الأسود وقلبي وبعد ذلك ضعي الماء واتركيه حتى تصبح نصف سواء.

أحضري الحمام بعد ما ينضج الفريك ويبرد وقومي بحشو الحمام بالفريك.

أغلقي أرجل الحمام جيدًا حتي لا تخرج الحشوة منه.

في وعاء على النار قومي بوضع كمية مياه مناسبة للسلق.

ضعي الحمام بعد غليان الماء مع الملح والفلفل وورق اللورا.

بعد نضج الحمام قومي بإزالته من الماء واتركيه نصف ساعة ليجف.

في زيت غزير يغلي ضعي الحمام وظلي في قلبه على كافة الاتجاهات حتى يحصل على اللون الأحمر.

هكذا يصبح جاهز للتقديم. حمام محشي رز مكونات حمام محشي رز كوب من الأرز الأبيض.

بصلة مبشورة.

كمون.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

حمامتان.

سمن. طريقة حمام محشي رز قومي بتنظيف الحمام وينقع قبل استخدامه جيدًا.

في وعاء على النار قومي بوضع مكعبات زبدة معها البصلة حتى يتغير لونها.

ضعي الأرز بعد ذلك بعد تنظيفه وظلي في التقليب.

وضعي مع الأرز الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا.

ضعي معها القليل من الماء واتركي الأرز يحصل على نصف سواء.

أتركي الأرز ليبرد وبعد ذلك قومي بحشو الحمام به.

أغلقي الحمام جيدًا وضعيه في ماء للسلق.

بعد ذلك ازيلي الحمام من الماء واتركيه ليجف.

في صينية قومي بوضع الحمام ووزعي عليه سمن في جميع الاتجاهات.

ضعي الحمام في الفرن حتى يحصل على اللون الأحمر. طريقة

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