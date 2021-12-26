كيكة الحليب بكريمة الحلويات اللذيذة والطعم روعة

كيكة الحليب اللذيذة من أحلى الكيكات التي يمكنك تقديمها لضيوفك ولأفراد أسرتك، وتتكون من طبقة من الكيك وطبقة من كريمة الحلويات اللذيذة التي يتم تحضيرها بالحليب المحلى المكثف وكريمة الخفق والحليب المجفف مما يكسبها طعم ونكهة مميزة عن باقي أنواع الكيك، فهى كيكة غنية جداً بمنتجات الألبان المفيدة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة لعمل كيكة الحليب بكريمة الحلويات اللذيذة على طريقة آية حبيب.

مكونات كيكة الحليب

سنقدم لكم فيما يلي مكونات كيكة الحليب بالمقادير المضبوطة التي تعطي نتائج مميزة من حيث الشكل والمذاق:-

مقادير الكيك

كوب إلا ربع حليب.

3 بيضات.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة ونصف فانيليا.

كوب سكر.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقادير كريمة الحلويات

كوب من الحليب المجفف.

كوب إلا ربع حليب محلى مكثف.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف كوب كريمة خفق سائلة.

نضع ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة في الخلاط الكهربي، ثم نضيف كوب إلا ربع حليب وكوب سكر. ثم نضع ملعقة صغيرة ونصف فانيليا وملعقتين زبدة وملعقتين زيت، ثم نخفق المكونات بالخلاط الكهربي لمدة دقيقتين. نضع الخليط السائل في إناء عميق، ثم نضيف عليه كوب ونصف من الدقيق المخلوط بملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ثم نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على قوام ناعم خالي من أي تكتلات. نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية حتى تنضج الكيكة وتأخذ لون ذهبي. تستغرق مدة الخبز حوالي 30 دقيقة، ويفضل اختبار النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً فهذا يدل على نضج الكيكة. نترك الكيكة تبرد تماماً، ثم نسقيها بثلاث ملاعق كبيرة من الحليب (خطوة اختيارية). لتحضير الكريمة: نضع كوب من الحليب المجفف في إناء عميق، ثم نضيف عليه كوب إلا ربع من الحليب المحلى المكثف وملعقة كبيرة فانيليا ونصف كوب من كريمة الخفق السائلة. نخلط المكونات جيداً بالمضرب الكهربي ثم نضيفها على الكيكة للتزيين.

طريقة التحضير