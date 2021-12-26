كريم النشا والأرز الكوري: لتبيض وتفتيح البشرة والجسم فوري في ثواني 2022

نقدم لكم كريم النشا والأرز الكوري , حيث يعتبر اختراع ياباني المعجزة التي يعجز عنها جميل أطباء التجميل, وتعتبر وصفه اقسم بالله سحريه في التفتيح والتبيض, وتبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وجميل, ويعتبر كريم النشا والأرز من افضل الكريمات التي تساعد بشكل فوري علي التفتيح والتبيض, وتساعد علي تبيض الجسم والمناطق الحساسة ايضا, ويحتوي علي مواد تساعد في تفتيح البشرة فوري بشكل سحري لن تتخيلي كمية البياض والتفتيح التي سوف يظهر علي بشرتك من اول استخدام بفضل الله, واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم النشا والأرز الكوري لتفتيح وتبيض البشرة بشكل طبيعي وفعال جدا وطريقة مضمونة ومجربة2022.

مكونات طريقة عمل كريم النشا والأرز الكوري لتبيض وتفتيح الجسم والبشرة2022

سوف نتعرف علي المكونات التي نستخدمها لعمل كريم النشا والأزر وهي تعتبر موجوده في كل منزل ها بنا نتعرف عليها:-

4 معالق من الأرز.

معلقة ونصف من النشا.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لتحضير كريم النشا والأرز بطريقة مضمونة ومجربة وهي كما يأتي;-

نضع الأرز في إناء ونغسلهم ثم نصفي الأرز ونضيف عليه النشا ثم نسكب الحليب. ثم نتركهم في الثلاجة لمدة تتراوح من بين3ساعات الي5ساعات حتي تتجانس المكونات. ثم بعد الانتهاء من الفترة نسكب الخليط في الخلاط ونضيف عليها معلقة من ماء الورد. نقوم بخلطهم جيدا ثم نسكب الخليط في وعاء علي نار هادية وننتظر حتي يغلي ثم نخلطهم مره ثانية بالخلاط وبعد الانتهاء سوف يصبح لدينا خليط متجانس وكريمي. ثم نصفي الخليط داخل برطمان ونأخذ البرطمان ونضعه في الثلاجة حتي يبرد.

طريقة الاستخدام علي البشرة

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الماسك علي البشرة بطريقة مضمونة للغاية وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء والغسول الخاص بكم حتي تصبح خالية من أي كريمات.

ثم نضع الخليط علي المناطق التي نريد تبيضها وعلي البشرة لمدة ليلة كامله .

ثم نغسل البشرة واذا كنتي تريدي وضعه كآماسك يفضل تركه من 20دقيقة إلي 30دقيقة.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر وسنلاحظ النتيجة الخرافية بفضل الله.

فوائد كريم النشا والأزر الكوري لتبييض البشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة كريم النشا والأزر الكوري للبشرة والحصول علي افضل نتائج للغاية وهي كما يلي:-