أسهل وأسرع طريقة عمل الكيراتين في البيت خطوة بخطوة لتنعيم وفرد الشعر والنتيجة جبارة

الكيراتين من أهم المواد الجاهزة التي تستخدم في فرد الشعر ومعالجته ولكن لفترة مؤقته، ولذلك بمجرد انتهاء الوقت المحدد يبدأ في ظهور نتيجة عكسية تمامًا عن ما كان عليه الشعر، فيؤدي إلى علامة وتقصف الشعر، ولذلك يبحث النساء عن طرق طبيعية يمكن أن تحقق نفس النتيجة في فترة بسيطة وتساعد في فرد الشعر بتكاليف بسيطة، وهذا ماقد جئنا به اليوم بعض الوصفات التي تعطي نتيجة الكيراتين الطبيعي بدون اي كيماويات وتعطي أفضل النتائج سوف نتعرف عليها من خلال المقال.

كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر بشكل طبيعي

يمكنك الآن استخدام الكيراتين الطبيعي التي يساعد في فرد الشعر بشكل آمن وصحي للشعر ولا يتسبب في حدوث أي آثار سلبية بعد ذلك ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

قناع الاعشاب لفرد الشعر

هذا القناع يساعد في نعومة الشعر وفردة بشكل فعال وطريقة استخدامه كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من أوراق الريحان.

ملعقة كبيرة من البابونج.

كوبين من الماء.

ملعقة من الخل الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري وعاء مناسب وضعي بداخله المياه وأضيفي العشب

ارفعي المكونات على النار ثم أضيفي الخل إلى المكونات.

الان بعد تمام المغلي اتركي المكونات حتى تبرد.

اغسلي شعرك جيدًا بالمياة والشامبو.

ثم أضيفي إلى شعرك هذا الخليط واتركيه على شعرك.

ويمكن أن لا يتم غسله فهو طبيعى وامن.

يرجي تكرار الوصفة مرتين أو ثلاثة خلال اسبوع واحد.

قناع البيض والموز والعسل

كل هذه المكونات تحتوي على بروتينات والمثير من الفيتامينات التي لها تأثير كبير وفعال على الشعر، طريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

بيضتين كاملتين.

حبتين من الموز الناضجة.

ملعقتين من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير

ضع المكونات مع بعض داخل الخلاط الكهربائي.

اخلطي كل المكونات مع بعض حتى يصبح خليط متجانس.

الآن قومي بتنظيف شعرك جيدًا.

ثم قومي بتجفيفه، جيدًا.

إدهني شعرك الان بالخليط، ثم اتركيه لمدة ساعة على الشعر، وضعي عليه غطاء بلاستيك للشعر.

اغسلي شعرك بعد مرور المدة بالماء الدافيء جيدًا.

جففي شعرك الان بعد غسلة، ثم قومي بتمشيط شعرك جيدًا لرؤية النتيجة النهائية بعد الاستخدام.

تهتم النساء دائمًا بالعناية يشعرهم بشكل مستمر، لذلك يتم الذهاب لعمل العديد من الطرق المستخدمة لفرد الشعر في صالونات التجميل مثل البروتين والكيراتين الجاهز، على الرغم من تكاليف هذه المستحضرات العالية إلا أنها تستخدم بشكل كبير لفرد وتنعيم الشعر، وقد تؤدي بعد انتهاء مدتها إلى تلف الشعر وتساقطة، ولذلك فقد جئنا لتساعدك اليوم ببعض وصفات الكيراتين الطبيعي في المنزل السهلة والغير مكلفة، والتي تساعد على فرد الشعر بسرعة وبدون اي أضرار.

لكي تتمتعي بشعر ناعم مفرود يمكنك الاستغناء عن طرق الفرد الكيميائية التي دائمًا ماتستخدم في صالونات التجميل، والتي تحتاج إلى تكاليف عالية، وبعد كل ذلك قد تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه وتساقطه، ولكن يمكنك الآن استخدام بعض الطرق الطبيعية التي تعطي نفس نتيجة الكيراتين الطبيعي ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف.

الكيراتين أصبح من أهم المواد المستخدمة لفرد الشعر ونعومته، ولكن قد يكون بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تكاليفه المرتفعة، وبمجرد انتهاء مدته سوف يترتب على استخدامه نتائج سلبية للشعر مثل التساقط والتقصف، وغيرها من المشاكل الاخرى، ولذلك فمن الأفضل عمل بعض الوصفات التي تعطي نفس مفعول الكيراتين بشكل طبيعي وبدون اي اضرار للشعر، و بتكاليف محدودة.

من أهم ما تتمناه كل فتاة هو التمتع بشعر مفرود ناعم كالحرير، بدون اي تجاعيد أو خشونه، ولكي تحققي ذلك لابد من الاستغناء تمامًا عن كل المنتجات الكيميائية التي تضر الشعر وتضعف بصيلاته، واستبدال كل هذه المواد بمواد طبيعية تحقق أفضل نتائج، وتساعد على فرد الشعر بشكل طبيعي وآمن على الشعر، ومنح شعرك الجمال والجاذبية، والتغذية المطلوبة.