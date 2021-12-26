بسكويت حليب بالزبدة سهل سريع بسكويت العيد للمناسبات والأعياد

بسكويت حليب بالزبدة سهل سريع تحضير للمناسبات والأعياد، البسكويت يعد من حلويات التي يفضلها ويحبها الكبار وخاصة الصغار وتفضل الأمهات تحضيره خصوصا بأشكال وأحجام مختلفة لكي ينال إعجاب أطفالها وأسرتها ويتناوله، كما يوجد كثير من نكهات لعمل بسكويت ولكننا اليوم اخترنا افضل طعم البسكويت المصنع من حليب والزبدة معا كونه من أسهل وصفات بسكويت ولا يتطلب تحضيره خبرة سهل سريع تجهيز، كما أن بسكويت حليب من حلويات اقتصادية موفرة وتكلفة صنعه في منزل أقل من تكلفة شراءه من محلات، ويعتبر أيضا من فواتح الشهية للأطفال لأنه خفيف وسهل الهضم ويحفز إنتاج إفرازات معدة التي تساعد على هضم الطعام، سنوضح لكم طريقة وصفة بسكويت حليب بالزبدة بأقل التكاليف سيكون لديك أطعم والذ من بسكويت الجاهز. بسكويت حليب بالزبدة بسكويت العيد الخفيف نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب ونصف الكوب من سكر بودرة ناعم. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من ماء ورد. ملعقة كبيرة زبدة طرية بحرارة المطبخ. كوب حليب كامل الدسم بحرارة المطبخ. بسكويت زبدة بالحليب مقرمش لإفطار شهي نحضر عجينة البسكويت يخفق الزبدة مع سكر البوردة الناعم يفضل نخل السكر قبل وضعه على الزبدة حتى يسهل خفقه ويذوب بسرعة.

يستمر الخفق لمدة 5 دقائق حتى يتحول لون زبدة إلى أبيض بقوام كريمي أشبه بقوام كريمة حلويات ويضاف عليها الفانيليا وماء ورد وتخفق مرة أخرى.

ثم في وعاء آخر يضاف الدقيق بعد نخله جيدا ويترك جانبا لتجهيز باقي مكونات البسكويت، بوضع البيض مع الزبدة وتخفق بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى تختفي البيضة.

يضاف البيضة الأخرى ولابد من أن تكون بيضة بحرارة مطبخ، بعد الخفق يضاف الدقيق بالتدريج مع الخفق المستمر، ثم يضاف الحليب.

سيتكون معك عجينة متماسكة طرية الملمس ويفضل عدم العجن لمدة كبيرة ولكن يكتفي فقط بلم مكونات مع بعضها.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة بعد أن تلف في كيس نايلون وتدخل الثلاجة حتى تتماسك، ويفرد ورق زبدة على طاولة ويفرد العجينة.

احضري أشكال قطاعات البسكويت مفرحة لأطفالك، بعد أن تنتهي من تشكل عجينة بسكويت، رصيها في صينية الفرن بعد أن تدهن بالزبدة.

ترص كل قطعة يكون بين الأخرى مسافة، تدخل الفرن على حرارة متوسطة حتى تنضج، انزعي قطعة من الصينية عندما يحمر القعر تكون بذلك قد نضجت قطع بسكويت.

البسكويت ينزع من الصينية عندما يبرد، يمكن تقديم بسكويت الحليب سادة أو يمكن تزينه بالشوكولاته قابلة دهن، أو تزيين بسكويت بالمربى، أو حشوها بالمربى وتزيينها بالخارج بالشوكولاته وجوز الهند. بسكويت حليب بالزبدة بسكويت العيد الخفيفبسكويت زبدة بالحليب مقرمش لإفطار شهي الوسوم

بسكويت حليب بالزبدة سهل سريع تحضير للمناسبات والأعياد، البسكويت يعد من حلويات التي يفضلها ويحبها الكبار وخاصة الصغار وتفضل الأمهات تحضيره خصوصا بأشكال وأحجام مختلفة لكي ينال إعجاب أطفالها وأسرتها ويتناوله، كما يوجد كثير من نكهات لعمل بسكويت ولكننا اليوم اخترنا افضل طعم البسكويت المصنع من حليب والزبدة معا كونه من أسهل وصفات بسكويت ولا يتطلب تحضيره خبرة سهل سريع تجهيز، كما أن بسكويت حليب من حلويات اقتصادية موفرة وتكلفة صنعه في منزل أقل من تكلفة شراءه من محلات، ويعتبر أيضا من فواتح الشهية للأطفال لأنه خفيف وسهل الهضم ويحفز إنتاج إفرازات معدة التي تساعد على هضم الطعام، سنوضح لكم طريقة وصفة بسكويت حليب بالزبدة بأقل التكاليف سيكون لديك أطعم والذ من بسكويت الجاهز. بسكويت حليب بالزبدة بسكويت العيد الخفيف نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب ونصف الكوب من سكر بودرة ناعم. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من ماء ورد. ملعقة كبيرة زبدة طرية بحرارة المطبخ. كوب حليب كامل الدسم بحرارة المطبخ. بسكويت زبدة بالحليب مقرمش لإفطار شهي نحضر عجينة البسكويت يخفق الزبدة مع سكر البوردة الناعم يفضل نخل السكر قبل وضعه على الزبدة حتى يسهل خفقه ويذوب بسرعة.

يستمر الخفق لمدة 5 دقائق حتى يتحول لون زبدة إلى أبيض بقوام كريمي أشبه بقوام كريمة حلويات ويضاف عليها الفانيليا وماء ورد وتخفق مرة أخرى.

ثم في وعاء آخر يضاف الدقيق بعد نخله جيدا ويترك جانبا لتجهيز باقي مكونات البسكويت، بوضع البيض مع الزبدة وتخفق بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى تختفي البيضة.

يضاف البيضة الأخرى ولابد من أن تكون بيضة بحرارة مطبخ، بعد الخفق يضاف الدقيق بالتدريج مع الخفق المستمر، ثم يضاف الحليب.

سيتكون معك عجينة متماسكة طرية الملمس ويفضل عدم العجن لمدة كبيرة ولكن يكتفي فقط بلم مكونات مع بعضها.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة بعد أن تلف في كيس نايلون وتدخل الثلاجة حتى تتماسك، ويفرد ورق زبدة على طاولة ويفرد العجينة.

احضري أشكال قطاعات البسكويت مفرحة لأطفالك، بعد أن تنتهي من تشكل عجينة بسكويت، رصيها في صينية الفرن بعد أن تدهن بالزبدة.

ترص كل قطعة يكون بين الأخرى مسافة، تدخل الفرن على حرارة متوسطة حتى تنضج، انزعي قطعة من الصينية عندما يحمر القعر تكون بذلك قد نضجت قطع بسكويت.

البسكويت ينزع من الصينية عندما يبرد، يمكن تقديم بسكويت الحليب سادة أو يمكن تزينه بالشوكولاته قابلة دهن، أو تزيين بسكويت بالمربى، أو حشوها بالمربى وتزيينها بالخارج بالشوكولاته وجوز الهند. بسكويت حليب بالزبدة بسكويت العيد الخفيفبسكويت زبدة بالحليب مقرمش لإفطار شهي

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