كريم النشا وماء الورد.. فتحي بشرتك 5 درجات من أول استخدام وتخلصي من البقع وآثار الحبوب

دائمًا ما يبحث الكثير من الناس على كريم يعطي للبشرة النضارة والإشراق المطلوب دون أن يكون هناك أي آثار سلبية تواجه البشرة بعد استعمال هذا الكريم، فبناء على ذلك سنقوم بعرض خطوات تحضير كريم النشاء وماء الورد، وسنعرض دور هذا الكريم في الحفاظ على صحة البشرة بشكل عام.

كريم النشا وماء الورد

إن تحصلنا على كريم طبيعي ومميز يكمن من خلال التزامنا الكامل بالمكونات وخطوات التحضير الذي سنقوم بعرضها بهذا الشكل الآتي:

المكونات

كوب واحد من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

في وعاء عميق نقوم بوضع النشاء، ومن ثم الدقيق وماء الورد، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة، حتى نتأكد من أن المكونات قد تجانسا معًا بشكل كبير.

وبعدها نقوم بوضع هذا الخليط على النار بدرجة حرارة هادئة، فيجب أن نستمر في مزج الخليط وهو على النار، حتى نتحصل على قوام ثقيل ومتماسك بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، وبعدها نقوم بوضع ذلك الكريم في الثلاجة لفترة زمنية تقدر بحوالي 15 دقيقة حتى يتماسك ويبرد.

وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر جيدًا، وذلك لتنظيفها وتهيئها لوضع الكريم عليها.

ثم نقوم بوضع الكريم بشكل متساوي وندلك البشرة برفق، ونترك هذا الكريم لمدة تصل إلى حوالي نصف ساعة، فيجب أن نقوم بترك الكريم حتى يجف بشكل كبير.

وبعدها نقوم بغسل بشرتنا بالماء الفاتر، ومن ثم تأتي خطوة تنشيف البشرة عن طريق استعمال مقطنة بها القليل من ماء الورد.

ماسك التفتيح الفوريماسك النشا وماء الورد لتفتيح لون البشرة وتصفيتها

فيجب المواظبة على تلك الطريقة مرة في اليوم على مدار الأسبوع، وسوف نلاحظ الفارق بعد ذلك، فلهذا الكريم دورًا سحريًا في تفتيح البشرة 5 درجات وجعلها ناصعة البياض بشكل كبير.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم بشكل تفصيلي عن كل ما يخص خطوات تحضير واستعمال كريم النشا وماء الورد، فيجب أخذ ما عرضناه داخل هذا المقال في عين الاعتبار، حتى نتحصل على بشرة صحية خالية من الجفاف وتتمتع بدرجة من الإشراق إلى حد ما مميزة.