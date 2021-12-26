طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا من أول استعمال

صابونة لبان الدكر، الصابونة من اللبان الذكر الطبيعية من الممكن أن نقوم بالتحضير لها من خلال المزج ما بين مختلف المكونات والتي تساعد على عمل تلك الصابونة الطبيعية المتميزة والتي تعمل على التحسين من خصائص البشرة والتخلص تماما من أي عيوب متواجدة على البشرة، ومن خلل الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة عمل تلك الصابونة والتي من الممكن أن نستخدمها لجعل البشرة خالية من أي عيوب أو ندبات أو بقع نتيجة تواجد الحبوب، ومن خلال السطور التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن ندخلها في عمل تلك الصابونة مع بيان طريقة التحضير والتركيب لمكونات الوصفة.

طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الصابونة من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، ولا بد من استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات معظمها مكونات مرطبة ومكونات طبيعية تساعد في جعل البشرة ناعمة وخالية من أي تجاعيد، وبالنسبة للمكونات التي تساعد في التحضير لهذه الوصفة فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من الفقرة التالية:

مكونات إعداد صابونة لبان الدكر

المكونات الأساسية لتلك الصابونة نتعرف عليها من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان من مكون لبان الذكر المسحوق.

صابونة جليسرين.

القليل من زيت النعناع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان زيت سمسم.

ملعقتان من مكون النشا.

ملعقة من جل الصبار.

الوصفة من الممكن التحضير السريع لها من خلال أن نقوم بالإذابة الكاملة لجل الصبار في وعاء ملائم ومن ثم يتم تذويب لصابونة.

وذلك بعد أن يتم بشر الصابونة ووضعها بالميكرو ويف عدة ثواني حتى تتم إذابتها بشكل كامل.

ومن الممكن بعدها أن يتم لخلط ما بين مختلف المقادير مع ضرورة أن يكون هناك تجانس ومزج ما بين كل المكونات مع المكون الرئيسي في تلك الخلطة.

وهو مكون اللبان الذكر المطحون، وبعدها نضع الخليط بوعاء ملائم كي يتجمد ويكون صابونة

من الممكن أن يتم تطبيقها على البشرة واستعمال رغوتها في تنظيف الجلد ووقايته من التجاعيد والاسمرار.

طريقة التحضير

جميع الوصفات السابقة يجب الالتزام بالوقت المذكور لوضعها على البشرة حيث أن لبان الدكر يسبب تهيج للبشرة في حالة تركه لمدة طويلة عليها، كما أنه يمكن استخدام أي وصفة من الوصفات السابقة لتفتيح أي منطقة في الجسم وخاصة المناطق الحساسة حيث أن لها فاعلية كبيرة في تفتيح وشد البشرة وإزالة الجلد الميت.