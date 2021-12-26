ارخص من الليزر.. معلقة ملح للتخلص من شعر الجسم الزائد نهائيًا بدون رجعة وبدون الم

ارخص من الليزر.. معلقة ملح للتخلص من شعر الجسم موضوعنا اليوم عن طريقة إزالة الشعر بالملح والكركم والتخلص منه نهائيًا بدون رجعة حيث تعاني كل الناس من مشكلة شعر الوجه أو الجسم الزائد وفي مناطق غير محببة وعملية إزالته تتطلب وقت ومجهود ويبدأ في النمو بعد فترة معينة ولكن هذه الطريقة من أكثر الطرق المريحة التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور وتمنع نموه مرة أخرى أو على الأقل تبطئ نموه ومرحلة النمو تأتي بعد فترات طويلة وهي طريقة غير مؤلمة كما أنها لا تكلفك الكثير.

خمس ملاعق كبيرة من ملح الطعام الخشن.

ست ملاعق كبيرة من الكركم الأصفر.

5 ملاعق من الحليب السائل.

قومي بخلط الملح الخشن مع بودرة الكركم جيدًا حتى يصبحوا مكون واحد.

أضيفي الحليب السائل لخليط الكركم والملح وقلبي جيدًا حتى تحصلي على قوام العجينة اللينة.

قبل وضع الخليط على وجهك قومي بغسله جيدًا بالماء الدافئ أو الساخن والغسول المناسب له.

بعد ذلك قومي بفرد طبقة من الخليط على وجهك ووزعيها بالتساوي على كل مناطق الوجه التي تريدين إزالة الشعر منها.

منها. دلكي العجينة على وجهك بحركات دائرية برفق لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

اتركيها على وجهك حتى تجف تمامًا ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر أو البارد.

يجب أن تتخلصي من كل آثار الكركم حيث أنه يترك لون أصفر على الجلد فتخلصي منه إما بالتونر أو بأي مزيل للبقع.

كرري الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة ثمان أيام واحصلي على أفضل النتائج.

يمكنك عمل الوصفة لإزالة الشعر الزائد من كل الأماكن في الجسم وليس منطقة الوجه فقط.

يحتوي الملح على العديد من المعادن التي تفيد البشرة وتزيد من نضارتها وحيويتها.

غني بالمنجنيز الذي يخفف من وطأة الالتهابات الموجودة على البشرة.

خلطه مع أحد الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز أو أي زيت يساعد في إعادة الحيوية والنشاط للبشرة.

ينظف بشرتك من السموم والبكتيريا الضارة المتراكمة عليها.

معلقة ملح للتخلص من شعر الجسم الزائد نهائيًا مكونات الطريقة:-خطوات عمل الطريقةأهم فوائد الملح على البشرة