عجينة القطايف بأسهل طريقة والمكونات من مطبخك

تبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة وناجحة لإعداد عجينة القطايف في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فالقطايف من ألذ الحلويات الشرقية المعروفة في مصر والعالم العربي، ويقبل الناس على شراء القطايف الجاهزة بكثرة خاصة في شهر رمضان فهى من الحلويات المفضلة للكثيرين، كما يفضل البعض عمل عجينة القطايف في المنزل وتحضيرها بحشوات مختلفة مثل المكسرات بأنواعها أو القشدة الكريمي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف بمكونات من مطبخك.

يتم تحضير عجينة القطايف بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل دون الحاجة لشراء أي مكونات مكلفة، وهى كما يلي:-

مكونات العجينة

3 أكواب ماء دافئ (600 جرام).

2 كوب دقيق فاخر (250 جرام).

نصف كوب من السميد (90 جرام).

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر( 6 جرام).

2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة ( 40 جرام).

ملعقة صغيرة خميرة جافة ( 5 جرام).

نصف ملعقة صغيرة كربونات صوديوم ( بيكنج صودا 4 جرام).

الشربات



3 أكواب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حشوة المكسرات



ثلث كوب بندق مجروش.

ثلث كوب بندق مجروش. ثلث كوب عين جمل مجروش.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ثلث كوب زبيب.

ملعقة كبيرة زبدة.

يمكننا تحضير عجينة القطايف في المنزل بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

لتحضير الشربات : نضع كوبين من الماء وثلاثة أكواب من السكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون في إناء على النار مع التقليب، عندما يصل لدرجة الغليان يترك على النار لمدة 15 دقيقة فقط ثم نطفئ النار. في الخلاط الكهربي نضع ثلاث أكواب من الماء، وملعقتين كبار من السكر، وملعقة صغيرة من الخميرة، والحليب البودرة. ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وكوبين من الدقيق، ونصف كوب من السميد والبيكنج صودا ونخفق جيداً. نضع الخليط في إناء ثم يغطي ويترك في مكان دافئ لمدة 10دقائق فقط ( في حالة عدم استخدام خميرة فورية يترك على الأقل نصف ساعة) بعد مرور 10 دقائق نقلب الخليط جيداً، ثم نضع ملعقة كبيرة من الخليط في مقلاة ساخنة بدون أي مادة دهنية على نار هادئة عندما تأخذ القطايف لون ذهبي من أسفل نخرجها من المقلاة. ثم توضع على قماش نظيف وتغطي جيداً، ثم نكمل تسوية باقي كمية العجين. لتحضير الحشوة: نخلط البندق، وعين الجمل، والزبيب، والسكر البودرة والزبدة. ثم نضع ملعقة صغيرة من الحشوة في القطايف ونقفل الأطراف جيداً. ثم نقلي القطايف في زيت ساخن على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى نحصل على لون ذهبي. توضع في الشربات البارد ثم تصفى وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل القشدة الكريمي على الطريقة التركية

المكونات

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة دقيق.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير