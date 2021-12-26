حضري الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم في المنزل بنفسك

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تعتبر الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم ، من أشهي وألذ الحلويات التي تقدم في الأعياد، إلا أنه يمكن ان تقدميها لعائلتك أو تحضيرها في المناسبات المميزة، وتتعدد طرق تحضيرها من مطبخ إلي أخر، حيث أن لكل بلد وصفتها المميزة والمختلفة، وهي حلوى تتمتع بمذاق مختلف عن الغريبة التقليدية، فهي تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير في بلاد الشام والعراق ودول المغرب العربية، في من الأطباق التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات فهي من أساسيات الضيافة عندهم، وهي تعد أحد أصناف الحلوى المعروفة في البلدان العربية، ويعود أصل هذه الحلوى إلي الجزائر لكنها تنتشر في أماكن عديدة، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم في المنزل.مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم
تحتوي هذه الحلوى علي مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- 250 جرام من الدقيق.
- 4 ملاعق كبار سمسم محمص.
- نصف معلقة صغيرة بكينج بودر.
- معلقة كبيرة من القرفة.
- رشة من الفانيليا.
- 90 جرام من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- كوب من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- في وعاء نقوم بوضع الدقيق والسمسم، وبكينج بودر والفانيليا والقرفة، والسكر والزبدة و الزيت والملح، ويتم العجن حتي نحصل علي قوام مناسب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك يتم تشكيل كرات، وتوضع في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم ادخلي الصينية في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة حتي تنضج جيداً.
- بعد كدة نخرجها من الفرن، ونتركها جانباً لتبرد قليلاً، ثم زيني الوجه بالقرفة، لتصبح الغريبة جاهزة للتقديم.
اسرار نجاح الغريبة
سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاحها وهي كالاتي:-
- استعملي السكر البودرة في إعدادها.
- اهتمي بقياس المكونات بالجرامات للحصول علي مقادير مظبوطة.
- لا تبلغي في إضافة الدقيق أو السكر أكثر من المطلوب.
- من الطبيعي أن الغريبة يزيد حجمها في الفرن تلقائياً.
- لا تضعي فيها بيض فيها لا تحتاجه.
- يجب أن يكون الفرن مسخن علي درجة حرارة 180 مسبقاً.
الوسوم
تعتبر الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم ، من أشهي وألذ الحلويات التي تقدم في الأعياد، إلا أنه يمكن ان تقدميها لعائلتك أو تحضيرها في المناسبات المميزة، وتتعدد طرق تحضيرها من مطبخ إلي أخر، حيث أن لكل بلد وصفتها المميزة والمختلفة، وهي حلوى تتمتع بمذاق مختلف عن الغريبة التقليدية، فهي تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير في بلاد الشام والعراق ودول المغرب العربية، في من الأطباق التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات فهي من أساسيات الضيافة عندهم، وهي تعد أحد أصناف الحلوى المعروفة في البلدان العربية، ويعود أصل هذه الحلوى إلي الجزائر لكنها تنتشر في أماكن عديدة، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم في المنزل.مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم
تحتوي هذه الحلوى علي مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- 250 جرام من الدقيق.
- 4 ملاعق كبار سمسم محمص.
- نصف معلقة صغيرة بكينج بودر.
- معلقة كبيرة من القرفة.
- رشة من الفانيليا.
- 90 جرام من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- كوب من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- في وعاء نقوم بوضع الدقيق والسمسم، وبكينج بودر والفانيليا والقرفة، والسكر والزبدة و الزيت والملح، ويتم العجن حتي نحصل علي قوام مناسب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك يتم تشكيل كرات، وتوضع في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم ادخلي الصينية في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة حتي تنضج جيداً.
- بعد كدة نخرجها من الفرن، ونتركها جانباً لتبرد قليلاً، ثم زيني الوجه بالقرفة، لتصبح الغريبة جاهزة للتقديم.
اسرار نجاح الغريبة
سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاحها وهي كالاتي:-
- استعملي السكر البودرة في إعدادها.
- اهتمي بقياس المكونات بالجرامات للحصول علي مقادير مظبوطة.
- لا تبلغي في إضافة الدقيق أو السكر أكثر من المطلوب.
- من الطبيعي أن الغريبة يزيد حجمها في الفرن تلقائياً.
- لا تضعي فيها بيض فيها لا تحتاجه.
- يجب أن يكون الفرن مسخن علي درجة حرارة 180 مسبقاً.
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