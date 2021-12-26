بقرصين أسبرين.. تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ وطريقة التخلص من الزفارة نهائيا

الكرشة من اللحوم اللذيذة التي يحب تناولها العديد من الناس وذلك ‏لطعنه هل لديك والمختلف ولكن مشكلة ‏الكرشة أن لها رائحة غير مقبولة، ‏لذلك فهي تستغرق وقتا طويلا جدا في التنظيف حتى نستطيع التخلص من رائحتها ‏كما أنها تحتوي على العديد من العوالق التي لابد من التخلص منها قبل الطهي وذلك باستخدام العديد من الطرق ويجب ‏الحرص على تنظيف الكرشة جيدا قبل الطهي حتى لا تسبب لنا أي مشاكل مضاعفة، ‏لأن هذه الأشياء تحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا لذلك يجب التخلص منها ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تنظيف ‏الكرشة بمكونات مختلفة طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون وطريقة تنظيف الكرشة بالخل.

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طريقة تنظيف الكرشه بالخل

سنتحدث فيما يلي عن ‏الطريقة التي من خلالها يمكن تنظيف الكرشة باستخدام الخل و خطوات هذه الطريقة هي:

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أولا نقوم بإحضار الكرش الطازجة وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

وبعد ذلك نقوم بتسخين الماء مع الخل والملح ونترك هذا الخليط حتى يغلي.

ثم بعد ذلك نضع ال كرشة داخل الماء والخل ولا تترك العكرشة تغلى معهم بعد ذلك نحاول إزالة الجزء الاسود من السكين.

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‏ حتى يصبح لون الكرشة أبيض نضع لتر من الماء بالملعقة من البكنج صودا لمدة 10 دقائق .

بعد ذلك نقوم بغسل الكرشة جيدا بالدقيق وطهيها.

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طريقة تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون

سنتحدث فيما يلي عن خطوات تنظيف الكرشة بملح الليمون وهذه الخطوات هي:

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أولا نضع الكرشة في إنا كبير ونغسلها بالماء لمدة 10 دقائق حتى يسهل تنظيفها من العوالق.

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‏ بعد ذلك نقوم بتصفية الكرشة من الماء ونضعها في خليط من ملح الليمون ونتركها لمدة ساعة.

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‏ بعد ذلك نقوم بتنظيف الكرشة جيدا بالسكين للتخلص من الطبقة الخارجية ثم نقوم بغسلها بالماء ونقعها لمدة ساعة في ملح ليمون.

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‏ بعد ذلك نتخلص من العوالق الموجودة على الكرشة بالسكين ثم نغسلها بالماء وسنلاحظ الفرق الكبير في لونها حيث أنها ستصبح بيضاء وخالية من أي شيء.