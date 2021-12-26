خطوة بخطوة حضري أجمل زلابية مقرمشة أحلي من الحلواني وبمكونات موجودة في كل بيت

اليوم ومن خلال موقع ثقفني الإخباري نستعرض معكم طريقه عمل الزلابية وهي واحدة من أشهر الحلويات التي يتم صناعتها بشكل سهل و سريع، وذلك لطلب الكثير من الناس لتناولها لما لها من طعم مميز وشهي، و بمكونات اقتصادية جداً موجودة في كل منزل يمكنك تحضير عجينه الزلابيه مثل محلات الحلويات واحلى لضمان جودتها ومكوناتها لذلك تابعونا لمزيد من التفاصيل.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة بطعم مميز

وبهذه المكونات البسيطة يمكنكم تحضير أفضل لقمة القاضي أو زلابية الحلواني المقرمشة، وهي علي النحو التالي كالآتي.

عسل نحل أو شربات

سكر للتزيين

2 كوب دقيق

كوب ونصف ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

زيت قلى

4 ملاعق كبيرة زيت نباتى .

في البداية وفي وعاء كبير يتم اضافه الخميرة والماء الساخن والسكر وثم يتم تقليبهم وتترك لمده خمس دقائق في درجه حرارة الغرفة.

يتم ترك الخميره حتى تتضاعف حجمها وتختمر.

يتم إضافة الدقيق والنشا والملح إلى الوعاء مع التقليب بالمضرب اليدوي حتي تمام التجانس.

نضيف كمية من الزيت على الدقيق ونقلبهم جيدًا.

يتم اضافه بعض الماء حتى يصبح الخليط عجينة سائلة متماسكة.

لمدة ساعتين على الأقل نتركها تتخمر فى مكان دافئ.

وفي مقلاه عميقه يتم تسخين الزيت على درجه حراره عالية.

يتم إضافة عجينة الزلابية في كيس حلواني بعد انتهاء عملية التخمير.

ننزل قطعة وراء الأخرى من عجينة الزلابية علي هيئة كرات متساوية من كيس الحلاونى لكى تكون الزلابية كلها بنفس الحجم.

يتم الاستمرار في التقليب حتى يصبح لون الزلابية ذهبي.

يتم اخراجها من الزيت و تصفيتها جيدا من خلال مناديل المطبخ.

يتم تحضير عسل النحل او الشربات لوضعه على كرات الزلابية.

ثم يتم التزيين من خلال رشه من السكر المطحون على وجه الزلابية.

وفي النهاية تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.

خطوات عمل الزلابية المقرمشة