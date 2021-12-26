بمناسبة رأس السنة الميلادية.. حضّري بيتزا شجرة الكريسماس واحتفلي مع أسرتك بطريقة اقتصادية

بيتزا شجرة الكريسماس، من أهم الطرق المبتكرة لعمل البيتزا هي عمل بيتزا شجرة الكريسماس، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الوجبات الشهية للغاية التي يحبها الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها بأكثر من طريقة وأكثر من شكل كما تعتبر من الأطباق المميزة بشكل كبير من أجل عيد الميلاد كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة على شكل شجرة الكريسماس، تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة في المنزل بمكونات اقتصادية ويمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية. تعرفي على طريقة مدهشة لقلي القرنبيط بالماء بخطوات سهلة وبسيطة لوجبة صحية مفيدة المقادير المطلوبة لعمل بيتزا شجرة الكريسماس علبتان من عجينة البيتزا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

وملعقتان صغيرتان من التوابل الإيطالية.

ربع كوب من صلصة ألفريدو.

ملعقة كبيرة من البيستو المبشور.

كوب من جبنة الموزاريلا المبشور.

نصف حبة من الفلفل الأخضر الصغير المقطع إلى شرائح.

ربع كوب من البندورة الكرزية مقطعة إلى أنصاف.

ملعقتان كبيرتان شرائح بيبروني صغيرة.

وملعقتان كبيرتان جبنة بارميزان مبشور.

4 أوراق ريحان طازجة مقطعة إلى شرائح رفيعة. طريقة تحضير بيتزا شجرة الكريسماس في البداية يجب تسخين الفرن على درجة حرارة ٤٠٩ درجة مئوية.

ثم يتم إحضار صينية مدهونة بورق الزبدة.

ثم يتم تقسيم العجينة إلى قطع ويتم لف كل قطعة على شكل كرة صغيرة للغاية لعمل شكل شجرة الكريسماس ثم يتم وضع الكرات في الصينية يجب ترك مساحة صغيرة بين كل من الكرات لا تتوسع أثناء الخبز بكل تأكيد من الأفضل وضع الكرات فوق بعضها.

ثم يتم وضع كرات من العجين اسفل الشجرة حتى يتم إنشاء جذع الشجرة.

ثم يتم فرد العجين حتى تتجانس اللفائف ثم يتم دهن سطح العجينة بنصف كمية من زيت الزيتون ثم يتم رش ملعقة ونصف من التوابل الإيطالي ويتم وضعها في الفرن..

ثم يتم خلط كافة المكونات الأخرى ويتم وضعها فوق الشجرة.

ثم يجب أن يتم تركها لمدة ١٦ دقيقة في الفرن. الوسوم

بيتزا شجرة الكريسماس، من أهم الطرق المبتكرة لعمل البيتزا هي عمل بيتزا شجرة الكريسماس، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الوجبات الشهية للغاية التي يحبها الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها بأكثر من طريقة وأكثر من شكل كما تعتبر من الأطباق المميزة بشكل كبير من أجل عيد الميلاد كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة على شكل شجرة الكريسماس، تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة في المنزل بمكونات اقتصادية ويمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية. تعرفي على طريقة مدهشة لقلي القرنبيط بالماء بخطوات سهلة وبسيطة لوجبة صحية مفيدة المقادير المطلوبة لعمل بيتزا شجرة الكريسماس علبتان من عجينة البيتزا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

وملعقتان صغيرتان من التوابل الإيطالية.

ربع كوب من صلصة ألفريدو.

ملعقة كبيرة من البيستو المبشور.

كوب من جبنة الموزاريلا المبشور.

نصف حبة من الفلفل الأخضر الصغير المقطع إلى شرائح.

ربع كوب من البندورة الكرزية مقطعة إلى أنصاف.

ملعقتان كبيرتان شرائح بيبروني صغيرة.

وملعقتان كبيرتان جبنة بارميزان مبشور.

4 أوراق ريحان طازجة مقطعة إلى شرائح رفيعة. طريقة تحضير بيتزا شجرة الكريسماس في البداية يجب تسخين الفرن على درجة حرارة ٤٠٩ درجة مئوية.

ثم يتم إحضار صينية مدهونة بورق الزبدة.

ثم يتم تقسيم العجينة إلى قطع ويتم لف كل قطعة على شكل كرة صغيرة للغاية لعمل شكل شجرة الكريسماس ثم يتم وضع الكرات في الصينية يجب ترك مساحة صغيرة بين كل من الكرات لا تتوسع أثناء الخبز بكل تأكيد من الأفضل وضع الكرات فوق بعضها.

ثم يتم وضع كرات من العجين اسفل الشجرة حتى يتم إنشاء جذع الشجرة.

ثم يتم فرد العجين حتى تتجانس اللفائف ثم يتم دهن سطح العجينة بنصف كمية من زيت الزيتون ثم يتم رش ملعقة ونصف من التوابل الإيطالي ويتم وضعها في الفرن..

ثم يتم خلط كافة المكونات الأخرى ويتم وضعها فوق الشجرة.

ثم يجب أن يتم تركها لمدة ١٦ دقيقة في الفرن.

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