ب 3 مكونات فقط.. فطائر الطاسة السائلة خفيفة كالقطن بحشوات لذيذة للفطار والعشاء تحضر في 10 دقائق

من أشهى والذ الاصناف التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنازل هي المخبوزات ذلك لأن لها طعم لذيذ ورائع كما أنها تكون هشة وجميلة ويمكن اعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة والطرق المختلفة وربما اعتدنا دائما أن نقوم بصناعة المخبوزات باستخدام بعض المكونات التقليدية ولكن اصبح هناك تنوع أكثر في إعداد المخبوزات وأصبحنا نرى مخبوزات باستخدام البطاطس وغيرها من المكونات، حتى نستطيع إعداد فطائر جميلة لابد أن نستخدم العديد من المكونات التي تساعدنا على ذلك ونضيف لها بعض الإضافات التي يكون لها طعم جميل حتى تؤثر في مذاق الفطائر، من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها إعداد فطاير المقلاة السائلة التي لا تحتاج إلى الفرن، وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الفطائر.مكونات فطائر الطاسة
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد فطائر المقلاة الساخنة اللذيذة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخير، لأنها سريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الفطائر هي:
- ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستعمال.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1\4 كيلو من جبن الموزاريلا.
- حبتين من الفلفل الألوان المقطع إلى شرائح صغيرة.
- رشة زعتر.
- بصلة مفرومة.
- رشة ملخ.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقتان صغيرتان من السكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- كوب من الحليب السائل.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد الفطائر السائلة وهي.
- أحضري وعاء كبير وضعي فيه الحليب والبيض وقومي بخفقهما معًا سواءً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- بعد ذلك نقوم باضافة السكر و الخميرة والملح ونستمر في التقليب حتى تصبح المكونات متى متجانسة.
- قومي بإضافة الدقيق والماء الخليط تدريجيا.
- اتركي العجينة لمدة ساعة حتى تنضج.
- بعد ذلك اضيفي الفلفل الموزاريلا والزعتر الى العجين.
- بعد ذلك يمكنك وضع نقاط من الزيت في المقلاة ثم فرد العجينة بداخلها.
- اتركها على النار لبعض الوقت حتى يصبح لون وجهها ذهبيا وبعد ذلك اقلبيها على الوجه الاخر
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من أشهى والذ الاصناف التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنازل هي المخبوزات ذلك لأن لها طعم لذيذ ورائع كما أنها تكون هشة وجميلة ويمكن اعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة والطرق المختلفة وربما اعتدنا دائما أن نقوم بصناعة المخبوزات باستخدام بعض المكونات التقليدية ولكن اصبح هناك تنوع أكثر في إعداد المخبوزات وأصبحنا نرى مخبوزات باستخدام البطاطس وغيرها من المكونات، حتى نستطيع إعداد فطائر جميلة لابد أن نستخدم العديد من المكونات التي تساعدنا على ذلك ونضيف لها بعض الإضافات التي يكون لها طعم جميل حتى تؤثر في مذاق الفطائر، من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها إعداد فطاير المقلاة السائلة التي لا تحتاج إلى الفرن، وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الفطائر.مكونات فطائر الطاسة
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد فطائر المقلاة الساخنة اللذيذة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخير، لأنها سريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الفطائر هي:
- ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستعمال.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1\4 كيلو من جبن الموزاريلا.
- حبتين من الفلفل الألوان المقطع إلى شرائح صغيرة.
- رشة زعتر.
- بصلة مفرومة.
- رشة ملخ.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقتان صغيرتان من السكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- كوب من الحليب السائل.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد الفطائر السائلة وهي.
- أحضري وعاء كبير وضعي فيه الحليب والبيض وقومي بخفقهما معًا سواءً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- بعد ذلك نقوم باضافة السكر و الخميرة والملح ونستمر في التقليب حتى تصبح المكونات متى متجانسة.
- قومي بإضافة الدقيق والماء الخليط تدريجيا.
- اتركي العجينة لمدة ساعة حتى تنضج.
- بعد ذلك اضيفي الفلفل الموزاريلا والزعتر الى العجين.
- بعد ذلك يمكنك وضع نقاط من الزيت في المقلاة ثم فرد العجينة بداخلها.
- اتركها على النار لبعض الوقت حتى يصبح لون وجهها ذهبيا وبعد ذلك اقلبيها على الوجه الاخر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب 3 مكونات فقط.. فطائر الطاسة السائلة خفيفة كالقطن بحشوات لذيذة للفطار والعشاء تحضر في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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