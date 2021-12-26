ب 3 مكونات فقط.. فطائر الطاسة السائلة خفيفة كالقطن بحشوات لذيذة للفطار والعشاء تحضر في 10 دقائق

من أشهى والذ الاصناف التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنازل هي المخبوزات ‏ذلك لأن لها طعم لذيذ ورائع كما أنها تكون هشة وجميلة ‏ويمكن اعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة والطرق المختلفة وربما اعتدنا دائما أن نقوم بصناعة المخبوزات باستخدام ‏بعض المكونات التقليدية ولكن اصبح هناك تنوع أكثر في إعداد المخبوزات وأصبحنا نرى مخبوزات باستخدام البطاطس وغيرها من المكونات، ‏حتى نستطيع إعداد فطائر جميلة لابد ‏أن نستخدم العديد من المكونات التي تساعدنا على ذلك ونضيف لها بعض الإضافات التي يكون لها طعم جميل حتى تؤثر في مذاق الفطائر، ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها إعداد فطاير المقلاة السائلة التي لا تحتاج إلى الفرن، ‏وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الفطائر.

مكونات فطائر الطاسة

فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد ‏فطائر المقلاة الساخنة اللذيذة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخير، ‏لأنها سريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الفطائر هي:

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ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستعمال.

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‏ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

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‏ 1\4‬ كيلو من جبن الموزاريلا.‬

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‏ حبتين من الفلفل الألوان المقطع إلى شرائح صغيرة.

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‏ رشة زعتر.

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‏ بصلة مفرومة.

رشة ملخ.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب السائل.

طريقة عمل الفطائر الطاسة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد الفطائر السائلة وهي.

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