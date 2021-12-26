كريم طبيعي منزلي من البقدونس والنشا للتبيض الفوري وشد تجاعيد الوجه

كريم البقدونس والنشا للتبيض، من المعروف أن هناك العديد من الماسكات الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتي لم تسبب أي من الآثار الجانبية مثل ما تسببه مستحضرات التجميل الضارة، ونظراً لهذا نجد كريم البقدونس والنشا من الكريمات التي تحرص الكثير من الفتيات بمختلف المراحل العملية على تحضيره واستخدامه للبشرة، لما يحتوي على النشا التي من المعروف عنها أنها من الأشياء الهامة التي تساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى البقدونس التي نجد بها فوائد مدهشة يجهلها الكثير، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية للتخلص من طبقة الجلد الميت وتصبغات البشرة نهائياً، تابعونا من خلال المقال.كريم البقدونس والنشا للتبيض
يمكنك الحصول على المزيد من الوصفات الطبيعية من خلال اتباع مقالاتنا التي نعرضها لكم باستمرار، لذلك يمكنكم اليوم معرفة طريقة كريم البقدونس و النشا لتبييض من خلال الخطوات التالية:
المكونات
- نصف كوب من البقدونس المفروم تماماً.
- مقدار نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف معلقة من الزيت ويفضل زيت الزيتون.
- مقدار نصف معلقة من زيت جوز الهند.
- حبة واحدة من فيتامين د.
- ملعقة واحدة من كريم مرطب.
- نصف ملعقة من الجلسرين.
تتمثل طريقة تحضير ماسك البقدونس والنشا في الآتي:
- إحضار وعاء ويوضع به النشا، ثم يتم وضع البقدونس، ويتم بعد ذلك وضع زيت الزيتون، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.
- ثم قومي بوضع حبة فيتامين د المطحونة على الخليط واستمري في التقليب مرة أخرى.
- قومي بإحضار وعاء آخر وضعي به كريم المرطب حسب النوع، ثم يتم إضافة الجلسرين واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.
- يضاف ذلك الكريم على الخليط التي تم إعداده من قبل، ثم يتم وضع نصف ملعقة من زيت جوز الهند مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض.
- يغسل الوجه قبل الاستخدام جيداً للتخلص من الدهون والأتربة المتراكمة.
- يوضع الكريم بعد ذلك على البشرة لمدة خمس دقائق، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر.
- يفضل تكرار وصفة كريم البقدونس و النشا للتبييض باستمرار تلاحظين الفرق من أول استخدام.
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كريم البقدونس والنشا للتبيض، من المعروف أن هناك العديد من الماسكات الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتي لم تسبب أي من الآثار الجانبية مثل ما تسببه مستحضرات التجميل الضارة، ونظراً لهذا نجد كريم البقدونس والنشا من الكريمات التي تحرص الكثير من الفتيات بمختلف المراحل العملية على تحضيره واستخدامه للبشرة، لما يحتوي على النشا التي من المعروف عنها أنها من الأشياء الهامة التي تساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى البقدونس التي نجد بها فوائد مدهشة يجهلها الكثير، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية للتخلص من طبقة الجلد الميت وتصبغات البشرة نهائياً، تابعونا من خلال المقال.كريم البقدونس والنشا للتبيض
يمكنك الحصول على المزيد من الوصفات الطبيعية من خلال اتباع مقالاتنا التي نعرضها لكم باستمرار، لذلك يمكنكم اليوم معرفة طريقة كريم البقدونس و النشا لتبييض من خلال الخطوات التالية:
المكونات
- نصف كوب من البقدونس المفروم تماماً.
- مقدار نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف معلقة من الزيت ويفضل زيت الزيتون.
- مقدار نصف معلقة من زيت جوز الهند.
- حبة واحدة من فيتامين د.
- ملعقة واحدة من كريم مرطب.
- نصف ملعقة من الجلسرين.
تتمثل طريقة تحضير ماسك البقدونس والنشا في الآتي:
- إحضار وعاء ويوضع به النشا، ثم يتم وضع البقدونس، ويتم بعد ذلك وضع زيت الزيتون، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.
- ثم قومي بوضع حبة فيتامين د المطحونة على الخليط واستمري في التقليب مرة أخرى.
- قومي بإحضار وعاء آخر وضعي به كريم المرطب حسب النوع، ثم يتم إضافة الجلسرين واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.
- يضاف ذلك الكريم على الخليط التي تم إعداده من قبل، ثم يتم وضع نصف ملعقة من زيت جوز الهند مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض.
- يغسل الوجه قبل الاستخدام جيداً للتخلص من الدهون والأتربة المتراكمة.
- يوضع الكريم بعد ذلك على البشرة لمدة خمس دقائق، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر.
- يفضل تكرار وصفة كريم البقدونس و النشا للتبييض باستمرار تلاحظين الفرق من أول استخدام.
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