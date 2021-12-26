كريم طبيعي منزلي من البقدونس والنشا للتبيض الفوري وشد تجاعيد الوجه

كريم البقدونس والنشا للتبيض، من المعروف أن هناك العديد من الماسكات الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتي لم تسبب أي من الآثار الجانبية مثل ما تسببه مستحضرات التجميل الضارة، ونظراً لهذا نجد كريم البقدونس والنشا من الكريمات التي تحرص الكثير من الفتيات بمختلف المراحل العملية على تحضيره واستخدامه للبشرة، لما يحتوي على النشا التي من المعروف عنها أنها من الأشياء الهامة التي تساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى البقدونس التي نجد بها فوائد مدهشة يجهلها الكثير، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية للتخلص من طبقة الجلد الميت وتصبغات البشرة نهائياً، تابعونا من خلال المقال.

كريم البقدونس والنشا للتبيض

يمكنك الحصول على المزيد من الوصفات الطبيعية من خلال اتباع مقالاتنا التي نعرضها لكم باستمرار، لذلك يمكنكم اليوم معرفة طريقة كريم البقدونس و النشا لتبييض من خلال الخطوات التالية:

المكونات

نصف كوب من البقدونس المفروم تماماً.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من النشا.

نصف معلقة من الزيت ويفضل زيت الزيتون.

مقدار نصف معلقة من زيت جوز الهند.

حبة واحدة من فيتامين د.

ملعقة واحدة من كريم مرطب.

نصف ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير ماسك البقدونس والنشا في الآتي: