بـ3 بيض وكوب دقيق .. حضري فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق طعمها خرافي

بـ3 بيض وكوب دقيق .. حضري فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضير حلوى في المقلاة تكون لذيذة ومفيدة يدخلون بها البهجة في نفوس أطفالهم، وفي السطور القادمة سوف نعرض لكي سيدتى طريقة عمل حلوة المقلاة السريعة والشهية في 10دقائق بدون زيت أو زبدة، والخطوات التي يجب عليكي اتباعها للحصول على أفضل النتائج.

حضري فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق

عندك قرعة ماء فارغة حضري الآن فطائر الطاسة السريعة بدون زيت أو زبدة في 10 دقائق بطريقة سهلة وشهية واقتصادية بدون فرن، ولن تشتريها بعد اليوم.

المقادير

من السهل توافر مقادير فطائر الطاسة السائلة في كل بيت وهي كالتالي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

فانيليا

كوب من السكر

كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة خل

ملعقتين من الحليب الساخن

كاكاو

شيكولاتة بيضاء مذابة

شيكولاتة بني للتزين

رشة من الملح

طريقة التحضير

لكى تقومي سيدتي بتحضير فطائر الطاسة عليكي باتباع الخطوات التالية:

ضعي البيض والفانيليا والسكر في الخلاط الكهربائي واخلطيهم جيداً حتى يتغير لونهم.

قومي بنخل الدقيق والكاكاو واضيفى لهم

البيكنج بودر ثم قومي باضافتهم إلى الخليط السابق مع إضافة ملعقة الخل، ونخلطهم جيداً في الخلاط الكهربائي.

قومي بوضع الخليط في قرعة ماء بلاستيكية فارغة، وقومي بعمل ثقب في غطاء القرعة.

احضري مقلاة غير لاصقة، وقومي بوضعها على النار، وانزلي الخليط من فتحة غطاء الزجاجة على شكل دوائر صغيرة، ويتم قلبها على الجهة الأخرى حتى يتم نضجها من الجهتين، وهكذا حتى تنتهي كمية العجين.

تضاف ملعقتين الحليب الساخن على الشوكولاتة البيضاء المذابة ونقلبها جيداً.

قومي بدهن كل دائرة بالشيكولاتة البيضاء والصقيها بدائرة أخري.

قومي بتذويب الشوكولاتة البني في حمام مائي، وضعي عليها ملعقة من الزيت وقلبيها جيداً.

اغمسى حلوة المقلاة في الشوكولاتة السائلة ثم ارفعيها على شبكة معدنية حتى تجمد الشوكولاتة.

ثم قومي بتزينها وبالهناء والشفاء

يمكنك أيضاً تزيين فطائر الطاسة السائلة بأى مكونات متوفرة بالبيت سواء بالشوكولاتة السائلة أو صوص الكراميل أو العسل الأبيض وبذلك نكون قد قدمنا لكي سيدتي طريقة تحضير حلوى لذيذة بمكونات متوفرة في البيت ويتم تحضيرها في دقائق.