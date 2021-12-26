لعشاق القهوة.. طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشه بخطوات سهلة وغير مكلفة

طريقة عمل كيكة النسكافية، تعتبر الكيكة بمختلف أنواعها من أكثر الحلويات التي يتناولها الجميع، حيث يوجد منها أطعمة مختلفة تجد أن كل طعم مميز عن الآخر، وأصبحت الكيكة يقوم بشرائها الجميع باستمرار ولكن من المعروف أن ثمنها يكون مبالغ فيه جداً عن أسعار المكونات التي من الممكن أن تقومي بشرائها، ونظراً لهذا تفضل الكثير من السيدات إعدادها بالمنزل وعدم شرائها جاهزة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير كيكة النسكافيه بكل سهولة ممكنة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكيكة.

طريقة عمل كيكة النسكافية

يمكنك الآن معرفة كل ما هو جديد من خلال مقالاتنا التي نقدمها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة النسكافية خطوة بخطوة لتكون سهلة وبسيطة على الجميع، وتتمثل الطريقة كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق.

مقدار كوبين من السكر.

أربع بيضات.

كوب واحد من الماء.

مقدار كوب واحد من الزيت.

ست ملاعق من النسكافيه.

أربع ملاعق من اللبن البودرة.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

مقدار ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

تتمثل الطريقة في عدة خطوات يجب اتباعها بالضبط للحصول على كيكة النسكافية الناجحة والشهية، والطريقة تتمثل في الآتي:

إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع به السكر والحليب، بالإضافة إلى الزيت، ومن ثم يتم وضع النسكافيه والماء، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

قومي باحتفاظ كوب إلا ربع من الخليط، وضعيه على جانب.

يوضع ما تبقى من الخليط في وعاء كبير، ثم يتم إضافة البيض والفانيليا، واستمري في التقليب جيداً.

قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق والبيكنج بودر، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً ويصبح القوام كريمي.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180.

ادهني الصينية بالقليل من الزيت، ثم ضعي طبقة من الدقيق ويتم توزيعها بجميع الجوانب.

ضعي الخليط بالصينية حتى يصبح الخليط متساوي.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن واتركيها حتى يتم تسويتها جيداً.

اخرجي صينية كيكة النسكافية حتى تبرد وقومي بوضع عليها ما تبقى من خليط النسكافية.

نكون قد انتهينا من طريقة عمل كيكة النسكافية وأصبحت جاهزة للتقديم، فيمكنك تقديمها باستمرار لعائلتك بدلاً من شراؤها جاهزة.

يجب أن تكون المكونات المستخدمة في تحضير الكيكة بدرجة حرارة المطبخ.

يجب تسخين الفرن أولاً قبل دخول الكيك.

لا يمكن فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة عليها، حتى لا تهبط.

مراعاة عدم تقطيعها وهي ساخنة حتى لا تفتت، ويجب تركها حتى تبرد تماماً ثم تزين بصوص النسكافيه.

أسرار نجاح كيكة النسكافيه