بسرعة الصاروخ طريقة مبتكرة للف الكرنب مظبوط وملفوف بشكل سريع وتتبيلة لذيذة

في المعتاد عادة أن في فصل الشتاء نجد العديد من السيدات يقبلون على تناول بعض المأكولات بالإضافة إلى تناول بعد المشروبات الخاصة بفصل الشتاء التي تعمل علي تدفئة الجسم بشكل سريع وبشكل فعال، كيث تكثر العديد من المأكولات في فصل الشتاء ومنها الكرنب والبطاطا والعديد من المأكولات الأخري المتعددة التي يمكننا عملها في فصل الشتاء، وكذلك بعض المشروبات الشتوية مثل مشروب السحلب ومشروب الكاكاو الذان لهما القدرة على تدفئة الجسم بشكل سحري، حيث أن هذه المأكولات والمشروبات لها قدرة كبيرة على تدفئة الجسم بشكل كامل بالإضافة إلى العديد من القيمة الغذائية التي تعطيها للجسم، ويقوم العديد من السيدات عادة على عمل الكثير من أنواع المحاشي في فصل الشتاء لأنه يعمل على تدفئة الجسم بشكل سريع وجذاب خاصة محشي الكرنب الذي له القدرة على تدفئة الجسم بشكل فوري. طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ المكونات: ثمرة واحدة من الكرنب متوسطة الحجم.

خمسة أكواب من الأرز الأبيض.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

ربع كوب من الشبت الأخضر. طريقة التحضير عليكي أولاً بتقطع ثمرة الكرنب إلى قطع متساوية الحجم ومناسبة، بعد ذلك قومي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة ثم اتركيها حتى تسخن وتغلي، بعد ذلك قومي بإسقاط أوراق الكرنب التي قومنا بتقطيعها واتركيها لمدة من خمسة دقائق إلى سبعة دقائق.

بعد ذلك قومي بتحضير مصفاة وضعي عليها أوراق الكرنب بعد سلقها ثم قومي بتصفيتها جيداً.

بعد ذلك عليكي بتحضير طبق لتحضير الخلطة التي يتم حشوها داخل أوراق الكرنب، وضيفي به خمسة أكواب من الأرز الأبيض بعد غسله وإضافة كوب واحد من عصير الطماطم مع إضافة ثلاث حبات من الطماطم مع ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم بعد بشرهما جيدا وقومي بتقليبها جيدا مع بعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة الخضروات ومنها إضافة نصف كوب واحد من الكزبرة الخضراء مع نصف كوب من البقدونس الأخضر وربع كوب من الشبت الأخضر وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تختلط تمام.

ثم قومي برص أوراق الكرنب بجوار بعضهما وضعي بهما كمية من الخلطة وقومي لفهما جيدا وبإحكام ثم ضعيها في حلة كبيرة وقومي بتغطيتها بالمرق واتركيها على نار هادئة واتركيه حتى ينضج ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد ثم يصبح بذلك جاهز لتناوله بأشهى وألذ طعم. طريقة التحضير الوسوم

في المعتاد عادة أن في فصل الشتاء نجد العديد من السيدات يقبلون على تناول بعض المأكولات بالإضافة إلى تناول بعد المشروبات الخاصة بفصل الشتاء التي تعمل علي تدفئة الجسم بشكل سريع وبشكل فعال، كيث تكثر العديد من المأكولات في فصل الشتاء ومنها الكرنب والبطاطا والعديد من المأكولات الأخري المتعددة التي يمكننا عملها في فصل الشتاء، وكذلك بعض المشروبات الشتوية مثل مشروب السحلب ومشروب الكاكاو الذان لهما القدرة على تدفئة الجسم بشكل سحري، حيث أن هذه المأكولات والمشروبات لها قدرة كبيرة على تدفئة الجسم بشكل كامل بالإضافة إلى العديد من القيمة الغذائية التي تعطيها للجسم، ويقوم العديد من السيدات عادة على عمل الكثير من أنواع المحاشي في فصل الشتاء لأنه يعمل على تدفئة الجسم بشكل سريع وجذاب خاصة محشي الكرنب الذي له القدرة على تدفئة الجسم بشكل فوري. طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ المكونات: ثمرة واحدة من الكرنب متوسطة الحجم.

خمسة أكواب من الأرز الأبيض.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

ربع كوب من الشبت الأخضر. طريقة التحضير عليكي أولاً بتقطع ثمرة الكرنب إلى قطع متساوية الحجم ومناسبة، بعد ذلك قومي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة ثم اتركيها حتى تسخن وتغلي، بعد ذلك قومي بإسقاط أوراق الكرنب التي قومنا بتقطيعها واتركيها لمدة من خمسة دقائق إلى سبعة دقائق.

بعد ذلك قومي بتحضير مصفاة وضعي عليها أوراق الكرنب بعد سلقها ثم قومي بتصفيتها جيداً.

بعد ذلك عليكي بتحضير طبق لتحضير الخلطة التي يتم حشوها داخل أوراق الكرنب، وضيفي به خمسة أكواب من الأرز الأبيض بعد غسله وإضافة كوب واحد من عصير الطماطم مع إضافة ثلاث حبات من الطماطم مع ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم بعد بشرهما جيدا وقومي بتقليبها جيدا مع بعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة الخضروات ومنها إضافة نصف كوب واحد من الكزبرة الخضراء مع نصف كوب من البقدونس الأخضر وربع كوب من الشبت الأخضر وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تختلط تمام.

ثم قومي برص أوراق الكرنب بجوار بعضهما وضعي بهما كمية من الخلطة وقومي لفهما جيدا وبإحكام ثم ضعيها في حلة كبيرة وقومي بتغطيتها بالمرق واتركيها على نار هادئة واتركيه حتى ينضج ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد ثم يصبح بذلك جاهز لتناوله بأشهى وألذ طعم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسرعة الصاروخ طريقة مبتكرة للف الكرنب مظبوط وملفوف بشكل سريع وتتبيلة لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.