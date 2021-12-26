كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وشهية لبرد الشتاء مع صوص البرتقال

كيكة البرتقال الهشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة، وهي وتحظى بإقبال الكثير، كما أنها خفيفة على المعدة أيضا، وهي تتميز بفائدته الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضا، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما تصلح لبرد الشتاء، كما يمكن تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة العشر دقائق، كذلك مشروب الكراميل فرابتشينو، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة، وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات كيكة البرتقال الهشة

سنتعرف فيما يلي على مكونات كيكة البرتقال الهشة وهي بسيطة للغاية، ومتوفرة في أغلب البيوت، ومكوناتها كالتالي:

مقادير الكيك

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع سكر.

كوب زيت نباتي.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

300 جم دقيق.

15 جم بيكنج بودر.

مقادير الصوص

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب عصير برتقال.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وشهية، وطريقة تحضيرها كالتالي: