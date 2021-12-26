طريقة عمل طبق المسقعه باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة

المسقعة باللحمة المفرومة واحدة من أشهر المأكولات المعروفة في الشرق الأوسط، وفي الوطن العربي بشكل عام، ويحب تناولها الكثير من أفراد العائلة وهو ما يجعل أفراد الأسرة في بحث عن الطرق التي يمكن تحضير هذه الوجبة بها، والتي يمكن تناولها على وجبة الفطور أو كوجبة رئيسية على الغذاء، كما أنها يمكن التنويع في تناولها بأكثر من طريقة، فالمسقعة من ضمن أفضل الوصفات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لما تحتويه من فيتامينات وألياف، ولكن ينصح الأطباء بعدم صنع مكوناتها في زيوت الطعام ولكن من الأفضل وضعها في الفرن وتسويتها لجعلها تحتفظ بفوائدها النافعة، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم المكونات والخطوات اللازمة لتحضيرها تابعونا.

لتحضير المسقعة يجب توافر عدد من المكونات، حيث من المعتاد في جميع البيوت المصرية الأصلية وضع طبق المسقعة المحشية لحمة مفرومة ضمن أطباق الموضوعة على السفرة المصرية، وقد لوحظ في الأيام السابقة تزايد معدلات البحث على مواقع الإنترنت المختلفة للوصول إلى طريقة عمل طبق المسقعة الشهي والذي يصعب على بعض من السيدات الذين في بداية زواجهم صنعها، لذلك سنوضح لكم المكونات التي لابد من شراءها لإعداد المسقعة المحشية باللحمة المفرومة في البيت بأقل التكاليف وبمكونات اقتصادية ومتوفرة بداخل جميع الأسواق، وهي كالتالي:

3 ثمرات من الباذنجان الرومي.

½ كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة واحدة من البصل.

فصان من الثوم المفروم.

½ كيلو من الطماطم المضروبة عصير.

ملح وفلفل أسود.

فلفل رومي.

فلفل حار.

اذا كنت تبحثين عن أفضل طريقة لعمل صينية المسقعة المحشية باللحمة المفرومة، في النقاط التالية سنوضح لكم طريقة عملها بسهولة ويسر، ولكن لابد من اتباع الخطوات التالية لنجاحها: