فوائد شرب الماء الدافئ والليمون على الريق وصفة الأطباء لعلاج الكثير من الأمراض بدون أدوية

بالتأكيد قد سمعنا من قبل عن شيء يسمى الديتوكس، ‏وهذه طريقة يقوم باستخدام الرياضيون الذين يمارسون ‏رياضة قوية وثقيل يستخدمونه في تنقية الجسم تنظيفه من السموم والشوائب التي يحتوي عليها وذلك من خلال بعض المشروبات الصحية التي تساعد على تنقية الجسم من الإصابة بالأمراض و العديد من الفيروسات والبكتيريا والمشاكل الصحية الأخرى و عادتن يتم صنع ديتوكس من مكونات طبيعية تحتوي على العديد من الفيتامينات والفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان ‏وفي نفس الوقت يكون مشروب الدي توكس خفيف على المعدة ويعمل على تنظيفها بشكل عميق لكن ‏خلال هذا المقال لن نتحدث عن الديتوكس فهو ليس موضوعنا ولكن سنتحدث عن مشروب الماء والليمون الذي ينصح بتناوله في الصباح حتى نحصل من خلاله على العديد من الفوائد، ‏ومن خلال هذا المقال سنة تعرف على طريقة إعداد مشروب الماء والليمون المكونات التي نحتاج إضافتها لهذا المشروب.

‏مكونات إعداد مشروب الليمون والماء

بالطبع فإن مشروب الليمون والماء يعتمد بشكل كلي على الليمون والماء ولكن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقادير التي نحتاجها لإعداد هذا الخليط والمكونات أيضا، ‏وما يميز هذا المشروب أنه لا يحتوي على العديد من التفاصيل ولا يحتاج إلى وقت طويل وفي نفس الوقت له فوائد كبيرة لا تعد ولا تحصى ومكونات هذا المشروب هي:

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

بعض من أوراق النعناع.

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يمكن إعداد مشروب الماء والليمون بأكثر من طريقة فاولا يمكننا عمل مشروب الليمون والماء الساخن.

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‏ يمكننا أيضا بنقع ليمونة داخل الماء مع بعض اوراق النعناع وتركها لمدة طويلة وبعد ذلك نقوم بتناول المشروب.

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة عمل هذا المشروب:فوائد تناول الماء والليمون في الصباح

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول الليمون والماء في الصباح هذه الفوائد هي:

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