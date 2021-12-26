افضل طرق عمل الكبدة الاسكندرانى الاصلية مع سر الخلطة والتتبيلة على طريقة المطاعم الشهيرة

تعتبر الكبدة الاسكندرانى من الأكلات الشعبية المميزة. والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات والجميع لتناولها حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة والتى يحتاجها الجسم. وتتميز الكبدة الاسكندرانى المذاق والطعم الرائع . و الكبدة فوائد كثيرة جدا وتعمل على تعزيز وصول الدم الى المخ ومقاومة فقر الدم. وصحة العظام والاسنان كما انها تحتوى على نسبة عالية من الفسفور والحديد والبوتاسيوم. ونبين فى هذا المقال افضل طرق عمل الكبدة الاسكندرانى اللذيذة والشهية. لكى تتمكن ربات البيوت من اعدادها وتجهيزها فى المنزل. طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى الاصلية فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة كيلو من الكبدة الطازجة مقطعة إلى شرائح.

اربع قرون من الفلفل الاخضر الحار أو حسب الرغبة.

سبع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الكزبرة الناعمة.

ايضا ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

حبتان من البصل شرائح.

ملعقة من الخل.

ملعقتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكمون. طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى الاصلية فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى على اصولها غسل الكبدة ثم تقطع الى شرائح وتوضع فى وعاء ثم يضاف عليها الخل والليمون والفلفل الاسود والكمون والبهارات.

تترك الكبدة لمدة ثلث ساعة فى الخليط.. نحضر مقلاة كبيرة ونضعها على نار متوسطة وبها الزيت حتى يسخن الزيت.

نقوم بوضع البصل والثوم والتقليب حتى تذبل ثم تضاف الكبدة الى البصل والثوم.

وتكون النار متوسطة والتقليب حتى يتغير لون الكبدة.

ثم يرش بعض الملح والكمون والفلفل الاسود والكزبرة على الكبدة ثم شرائح الفلفل والتقليب لمدة عشر دقائق حتى تنضج. طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى على اصولها ترفع الكبدة من على النار ثم بعد ذلك تقدم الكبدة بجانب السلطات والمحللات والخبز او الارز حسب الرغبة الى افراد الاسرة.

فى حالة الرغبة فى عمل الكبدة بالطماطم يتم تقطيع حبتان من الطماطم شرائح صغيرة ثم تضاف الى الكبدة مع شرائح الفلفل.

بعد تقليب الكبدة مع البصل والثوم حتى يتغير لونها ثم يضاف الفلفل وبعد ذلك تضاف الطماطم و التقليب خمس دقائق ثم ترفع الكبدة من على النار.

يمكن عمل الكبدة بالبصل والثوم فقط حسب الرغبة ايضا مع التقليب حتى النضج ثم ترفع من على النار.

فى حالة الرغبة فى الكبدة الحارة يضاف فلفل اخضر حار او ملعقة من الشطة. الوسوم

تعتبر الكبدة الاسكندرانى من الأكلات الشعبية المميزة. والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات والجميع لتناولها حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة والتى يحتاجها الجسم. وتتميز الكبدة الاسكندرانى المذاق والطعم الرائع . و الكبدة فوائد كثيرة جدا وتعمل على تعزيز وصول الدم الى المخ ومقاومة فقر الدم. وصحة العظام والاسنان كما انها تحتوى على نسبة عالية من الفسفور والحديد والبوتاسيوم. ونبين فى هذا المقال افضل طرق عمل الكبدة الاسكندرانى اللذيذة والشهية. لكى تتمكن ربات البيوت من اعدادها وتجهيزها فى المنزل. طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى الاصلية فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة كيلو من الكبدة الطازجة مقطعة إلى شرائح.

اربع قرون من الفلفل الاخضر الحار أو حسب الرغبة.

سبع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الكزبرة الناعمة.

ايضا ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

حبتان من البصل شرائح.

ملعقة من الخل.

ملعقتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكمون. طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى الاصلية فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى على اصولها غسل الكبدة ثم تقطع الى شرائح وتوضع فى وعاء ثم يضاف عليها الخل والليمون والفلفل الاسود والكمون والبهارات.

تترك الكبدة لمدة ثلث ساعة فى الخليط.. نحضر مقلاة كبيرة ونضعها على نار متوسطة وبها الزيت حتى يسخن الزيت.

نقوم بوضع البصل والثوم والتقليب حتى تذبل ثم تضاف الكبدة الى البصل والثوم.

وتكون النار متوسطة والتقليب حتى يتغير لون الكبدة.

ثم يرش بعض الملح والكمون والفلفل الاسود والكزبرة على الكبدة ثم شرائح الفلفل والتقليب لمدة عشر دقائق حتى تنضج. طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى على اصولها ترفع الكبدة من على النار ثم بعد ذلك تقدم الكبدة بجانب السلطات والمحللات والخبز او الارز حسب الرغبة الى افراد الاسرة.

فى حالة الرغبة فى عمل الكبدة بالطماطم يتم تقطيع حبتان من الطماطم شرائح صغيرة ثم تضاف الى الكبدة مع شرائح الفلفل.

بعد تقليب الكبدة مع البصل والثوم حتى يتغير لونها ثم يضاف الفلفل وبعد ذلك تضاف الطماطم و التقليب خمس دقائق ثم ترفع الكبدة من على النار.

يمكن عمل الكبدة بالبصل والثوم فقط حسب الرغبة ايضا مع التقليب حتى النضج ثم ترفع من على النار.

فى حالة الرغبة فى الكبدة الحارة يضاف فلفل اخضر حار او ملعقة من الشطة.

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