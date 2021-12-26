اصنعي الهريسة المرملة بمقادير مضبوطة ومذاق شهي ولذيذ في المنزل

تتشابة معظم الحلويات مع بعضها البعض بسبب إقتراب المذاق الخاص بها وكذلك من حيث الشكل الخارجي التي تتمتع به وإن معظم الحلويات تحتاج إلي الشيرة لذلك يمكن أن يختلط الأمر على البعض، ومن الأشياء التي تشبه بعض حقاً هي البسبوسة والهريسة، ولكن تعتبر البسبوسة منتشرة في كل مكان ولأن الهريسة مميزة حقاً تتميز بطريقة تحضير مميزة ومذاق شهي يريد الكثير من الأشخاص معرفة طريقة الإعداد الخاصه بها حيث يطلق عليها البعض أسم النمورة ويمكن أن يتغير الأسم من مكان لآخر حسب ثقافة كل دولة، وينتشر هذا النوع من الحلويات بشهر رمضان بشكل كبير نظراً لحاجة الأشخاص إلي الحلي بعد الإفطار ويطلق عليها الهريسة المركبة نظراً لمذاقها المرمل الرائع حيث يعتبر مذاقها أكثر شهية عن الأصناف الأخرى من الحلويات، ونقدم لكم اليوم طريقة إعداد الهريسة في المنزل للأطفال والعائلة لتناولها بعد الوجبات من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الهريسة طريقة تحضير الهريسة مكونات التحضير: كأس لبن رائب.

لوز أو فستق للتزيين.

ملعقتين من الطحينة البيضاء.

كأس سكر أبيض.

ملعقة من مستحضر البيكنج باودر.

مقدار 250 من السميد عالي الجودة. طريقة التحضير: تحضير إناء يناسب العجن على أن يكون عميق نوعاً ما ووضع فيه بعض المكونات التي سبق ذكرها من الدقيق ومستحضر البيكنج باودر ويتم مزجهم معاً. بعد مزج المكونات يتم إضافة مكون اللبن الرائب وفي حالة عدم التوفر يمكن الاستبدال بعبوة زبادي ونبدأ بعجن المكونات حيث يتم الاكتفاء بالتقليب فقط. يتم التقليب حتى يتحول المزيج إلي خليط ثقيل إضافة المكون الأخير السكر حتى يتحول خليط الهريسة إلي خليط خشن الملمس. تحضير قالب الهريسة ونقوم بدهن القالب بالطحينة البيضاء، بدلاً من استخدام الزبدة التي تعتبر ذات سعرات حرارية عالية ونحرص على تساوي مزيج الهريسة في القالب. تقطيع الهريسة باستخدام القطاعة ورش عليها المكسرات المتوفرة سواء الفستق أو اللوز. ترك صينية الهريسة حتى يسخن الفرن قبل وضعها ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعه طوال فترة النضج وبعدها إخراجها ووضع الشيرة أو القطر البارد عند الخروج مباشرة. طريقة التحضير: الوسوم

تتشابة معظم الحلويات مع بعضها البعض بسبب إقتراب المذاق الخاص بها وكذلك من حيث الشكل الخارجي التي تتمتع به وإن معظم الحلويات تحتاج إلي الشيرة لذلك يمكن أن يختلط الأمر على البعض، ومن الأشياء التي تشبه بعض حقاً هي البسبوسة والهريسة، ولكن تعتبر البسبوسة منتشرة في كل مكان ولأن الهريسة مميزة حقاً تتميز بطريقة تحضير مميزة ومذاق شهي يريد الكثير من الأشخاص معرفة طريقة الإعداد الخاصه بها حيث يطلق عليها البعض أسم النمورة ويمكن أن يتغير الأسم من مكان لآخر حسب ثقافة كل دولة، وينتشر هذا النوع من الحلويات بشهر رمضان بشكل كبير نظراً لحاجة الأشخاص إلي الحلي بعد الإفطار ويطلق عليها الهريسة المركبة نظراً لمذاقها المرمل الرائع حيث يعتبر مذاقها أكثر شهية عن الأصناف الأخرى من الحلويات، ونقدم لكم اليوم طريقة إعداد الهريسة في المنزل للأطفال والعائلة لتناولها بعد الوجبات من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الهريسة طريقة تحضير الهريسة مكونات التحضير: كأس لبن رائب.

لوز أو فستق للتزيين.

ملعقتين من الطحينة البيضاء.

كأس سكر أبيض.

ملعقة من مستحضر البيكنج باودر.

مقدار 250 من السميد عالي الجودة. طريقة التحضير: تحضير إناء يناسب العجن على أن يكون عميق نوعاً ما ووضع فيه بعض المكونات التي سبق ذكرها من الدقيق ومستحضر البيكنج باودر ويتم مزجهم معاً. بعد مزج المكونات يتم إضافة مكون اللبن الرائب وفي حالة عدم التوفر يمكن الاستبدال بعبوة زبادي ونبدأ بعجن المكونات حيث يتم الاكتفاء بالتقليب فقط. يتم التقليب حتى يتحول المزيج إلي خليط ثقيل إضافة المكون الأخير السكر حتى يتحول خليط الهريسة إلي خليط خشن الملمس. تحضير قالب الهريسة ونقوم بدهن القالب بالطحينة البيضاء، بدلاً من استخدام الزبدة التي تعتبر ذات سعرات حرارية عالية ونحرص على تساوي مزيج الهريسة في القالب. تقطيع الهريسة باستخدام القطاعة ورش عليها المكسرات المتوفرة سواء الفستق أو اللوز. ترك صينية الهريسة حتى يسخن الفرن قبل وضعها ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعه طوال فترة النضج وبعدها إخراجها ووضع الشيرة أو القطر البارد عند الخروج مباشرة. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي الهريسة المرملة بمقادير مضبوطة ومذاق شهي ولذيذ في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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