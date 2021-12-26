أسرع طريقة عمل باونتي الشوكولاتة في المنزل بكل سهولة بطعم رهيب

شوكولاتة باونتي هي واحدة من أصناف الشوكولاتة الأكثر شعبية والمحبوبة، وذلك بفضل مذاقها اللذيذ ونكهة الكاكاو الغنية التي تغمرها نكهة الشوكولاتة. لها نكهة الشوكولاتة والشوكولاتة هي واحدة من الأطعمة المفضلة لدى الجميع يستمتع بها الناس من جميع الأعمار صغارًا وكبارًا ويحبها كثير من الناس مع قهوتهم. يتم تقديمها للجمهور ولكن أيضًا بسبب تنوع النكهات والأطعمة وأشكال الشوكولاتة المتاحة، وإليكم في خلال السطور التالية طريقة عمل باونتي الشوكولاتة في المنزل بكل سهولة .

4 كوب من الجوز الهند الناعم

كوب حليب مركز محلى

واحد ملعقة من النشاء

قليل من الملح

نقوم يتحضير وعاء كبير ونخلط المكونات الحليب المحلي والنشا وجوز الهند الناعم والملح ونقلب المكونات جيداً حتي يكون القوام متامسك وناعم . بعد ذلك نقوم بتشكل الشوكولاتة الباونتي حسب الرغبة أو على شكل مستطيل مثل الجاهز. نحضر صينية الخبزمبطنة بالورق الزبدة أو مدهونة بالقليل من السمنة تدخل صينية الباونتي الشوكولاتة في الثلاجة لمدة ساعة حتي يكون ملتصق شكل الجاهز تماما نحضر صوص الشوكولاتة في حمام مائي، ونقوم بغمس الباونتي في صوص الشوكولاتة بعد ذلك يوضع في طبق في الثلاجة مرة أخري حتي يتجمد تخرج من الثلاجة بعد ساعة وتقدم لأطفاك بنكهة متميزة.

الفوائد الغذائية في تناول باونتي الشوكولاتة

المكوناتطريقة تحضير شوكولاتة باونتي

تحتوي ثمرة جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية الأساسية للصحة مما يعني أن تناولها يوفر لك الفوائد الصحية التالية: